Los hermanos Kjemperud se llevan el oro en la final del Circuito de Invierno de vóley playa en Alicante

Brillante final del Circuito de Invierno de Vóley Playa 2026 en Alicante pese a que el viento no lo puso nada fácil y condicionó la mayoría de partidos. La playa de San Juan fue escenario de un fin de semana largo que comenzó el viernes con la final del CADU (Campeonato Autonómico de Deporte Universitario) en la que participaron ocho universidades de la Comunidad Valenciana. El sábado tuvo lugar la competición amateur 2x2, mientras que el plato fuerte llegó el domingo con la gran final de la competición pro 2x2, puntuable para el ranking nacional, que reparte premios en metálico y reúne a las mejores parejas de España y parte de Europa.

Las jornadas se celebraron en la playa de San Juan. / INFORMACIÓN

En la prueba masculina se colgaron el oro los hermanos noruegos Kjemperud, quienes entraron en el cuadro a última hora con una wild card y demostraron en la arena alicantina que darán mucho que hablar en el vóley playa mundial. La joven pareja nórdica necesitó del tie break en su semifinal ante los españoles Dani Moreno y Óscar Jiménez, mientras que en la gran final derrotaron con claridad a la pareja formada por el estadounidense Isaac Levinson y el exolímpico Raúl Mesa. Por último, el bronce se lo llevaron el venezolano Hernán Tovar y el español Sergio Camacho.

Prueba femenina

En la prueba femenina, que también estuvo muy condicionada por las rachas de viento que soplaron durante toda la jornada del domingo, las grandes favoritas cumplieron con su condición y se impusieron en una playa que conocen muy bien. La rusa Elena Svidirova y la húngara Eszter Nagy se subieron a lo más alto del podio otra vez y en la final derrotaron a la estadounidense Kristen Brackmann y a la rusa Daria Popova, una de las parejas revelación. Por último, el bronce fue para las veteranas Deborah Giaoui y Esther Sanz, quienes siguen ofreciendo un gran nivel en cada prueba y son habituales en los podios.

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La gran final del Circuito de Invierno se disputó en la playa de San Juan gracias a la organización de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y a la colaboración del Ayuntamiento de Alicante. La grada volvió a quedarse pequeña y el viento no impidió que el público disfrutara de un nivel muy alto de vóley playa con las mejores parejas de España y parte de Europa. El Circuito de Invierno 2026 pasó también por Gandia, Benicàssim y Sant Joan d'Alacant antes de la final de la playa de San Juan.