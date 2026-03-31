La carrera 5K y 10K de El Campello movilizará a 1.500 atletas este Viernes Santo

Este viernes se celebra el 20 aniversario de la carrera popular 5K-10K Villa de El Campello, que organiza el Grupo Brotons con la colaboración de la concejalía de Deportes y cuyo cartel fue presentado este martes. En la primera edición, hace dos décadas, participaron tan solo 100 atletas, dato que da idea de la progresión de esta cita que espera superar este año los 1.500 corredores.

Se trata de una prueba muy consolidada en el calendario de la provincia, y una de las que más interés concita entre los deportistas, ya que coincide con la festividad del Viernes Santo, cuando el municipio acoge a miles de visitantes que disfrutan de sus vacaciones.

Cartel presentado de la 5 K-10 K de El Campello. / INFORMACIÓN

El año pasado se superaron los 1.700 participantes con las inscripciones de última hora, una cifra que desde el Ayuntamiento piensan que "sin duda se repetirá este año". A pesar de que las inscripciones ya están cerradas, podrán formalizarse el jueves, en la Plaza Saint Christol Lez Ales, y el mismo Viernes Santo hasta minutos antes de las salidas.

Deporte base

La emblemática prueba reúne cada Semana Santa a cientos de corredores y corredoras de todas las edades y niveles en un entorno único junto al mar. Con salida y meta en pleno corazón del municipio, la competición ofrece distancias de 5 y 10 kilómetros sobre un circuito urbano homologado, además de modalidades participativas y carreras infantiles, que fomentan el deporte base y el carácter familiar del evento.

Además, la carrera tiene un carácter solidario al recaudar fondos a favor de Aspanion, la asociación de padres y madres con niños afectados de cáncer.

Categorías

Es una carrera cronometrada, con puesto de avituallamiento, duchas, vestuarios, consigna y servicio de enfermería y médico. Se establecen diversas categorías: absoluta, local, personas con discapacidad, sub16, sub18, sub20, sub23, senior, máster 35, máster 40, máster 45, máster 50, máster 55, máster 60, máster 65 y máster 70 años o más.

Noticias relacionadas

De momento, las inscripciones suman 1.200 (40 de ellas de mujeres), con datos interesantes, como que un 15% de los inscritos viajarán desde Albacete para participar, otro 10% desde Murcia, y un 10% de Valencia. Como novedad, antes de cada carrera habrá ejercicios de calentamiento, y ambientación musical durante toda la mañana.