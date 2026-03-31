El jugador alicantino que podría jugar el Mundial con Messi

No estaba en las quinielas, pero su nombre ya ha llegado hasta la selección argentina. Joaquín Martínez Gauna, el joven lateral izquierdo nacido en 2003 en Torrevieja y actualmente en las filas del Sevilla, se ha colado en el radar de Lionel Scaloni. Y eso, hoy, significa una cosa: puede estar más cerca de compartir vestuario con Messi de lo que parecía.

El propio seleccionador lo confirmó en rueda de prensa:

“Hemos visto varios partidos de Oso y ha jugado muy bien. Forma parte de una lista de jugadores que estamos siguiendo. Es seleccionable”, explicó Scaloni en la previa de un encuentro internacional.

El mensaje es claro: no es una apuesta inmediata, pero sí un nombre marcado en rojo.

De España a la órbita de Argentina

Martínez Gauna, conocido como “Oso”, nació en España y se formó en el Kelme CF, pero su historia empieza mucho antes. Su padre Hernán, exfutbolista y profesor de Educación Física, y su madre Ana Laura, emigraron a España por la crisis socioeconómica que atravesaba el país en 2001. Ese detalle lo cambia todo.

Porque le permite tener doble nacionalidad y, por tanto, ser elegible para la albiceleste. Una posibilidad que ya está sobre la mesa. De hecho, desde la federación argentina ya han movido ficha: el responsable de scouting en Europa, Juan Martín Tassi, se reunió con la familia para seguir de cerca su evolución.

No es un simple interés superficial. Hay seguimiento real.

La revelación silenciosa del Sevilla

El contexto también explica el interés. Con solo 22 años, el lateral se ha hecho un hueco en el Sevilla en su primera gran temporada. Suma 15 partidos (10 como titular), con tres asistencias y un gol. Y no uno cualquiera: marcó ante el Barcelona.

Ese tipo de actuaciones son las que llaman la atención en selecciones como la argentina, que en los últimos años ha ampliado su radar en Europa en busca de talento con raíces.

Scaloni, de hecho, fue más allá y puso ejemplo concreto: su rendimiento en el derbi ante el Betis. “Hemos visto varios partidos. Ha jugado bien contra el Betis y forma parte de una lista que seguimos”, insistió el técnico.

Un perfil que encaja

Oso celebra el gol del Sevilla en Mestalla ante el Valencia. / Sevilla FC

Argentina no busca solo nombres. Busca perfiles. Laterales con recorrido, capacidad ofensiva y experiencia en ligas competitivas. Y ahí es donde “Oso” encaja. Su crecimiento ha sido rápido, pero no improvisado. Tiene minutos, rendimiento y un contexto exigente.

Por eso no sorprende que su nombre haya aparecido en una lista que cada vez mira más hacia Europa.

La puerta está abierta

No hay convocatoria. No hay fechas. No hay promesas. Pero sí hay algo importante: interés confirmado. Y en el fútbol internacional actual, eso ya es mucho. Porque el salto de “lo seguimos” a “lo llamamos” puede ser cuestión de tiempo… o de una buena racha.

Mientras tanto, Oso sigue sumando minutos en el Sevilla. Y cada partido es, en realidad, algo más: una oportunidad para acercarse a una camiseta que, hasta hace poco, parecía lejana. La de Argentina. Y, con ella, la posibilidad de compartir vestuario en un Mundial con Messi... si finalmente el crack lo juega, claro.