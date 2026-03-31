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Julen Urruzola deja el Horneo Alicante

El pivote baja una categoría y sale traspasado al Fertiberia Puerto de Sagunto

El pivote Julen Urruzola, con la camiseta del Horneo.

El pivote Julen Urruzola, con la camiseta del Horneo. / HORNEO

EFE

El pivote Julen Urruzola ha causado baja en el Horneo Alicante al ser traspasado al Fertiberia Puerto de Sagunto, de la División de Honor Plata, según anunció este martes la entidad alicantina.

El joven jugador llegó al equipo alicantino en la temporada 2023-24 en calidad de cedido desde el Bidasoa Irún y la pasada campaña, ya en propiedad, formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la Asobal.

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Julen Urruzola, durante un partido en el Pitiu.

Julen Urruzola, durante un partido en el Pitiu. / horneo

Desde su llegada, el pivote disputó 76 partidos oficiales en competición liguera entre División de Honor Plata y Liga Asobal. El club, a través de un comunicado, ha querido agradecer a Julen Urruzola su "entrega, trabajo y compromiso" con el equipo desde su llegada y le desea "la mayor de las suertes en su nueva etapa".

COMUNICADO OFICIAL DEL HORNEO

El Horneo BM Alicante y Julen Urruzola han llegado a un acuerdo para su traspaso. De este modo, el jugador pone fin a su etapa en el club alicantino. 

El joven pivote llegó al equipo en la 23/24 en calidad de cedido desde el Bidasoa Irún y La pasada campaña ya formó parte del equipo de manera oficial y se convirtió en uno de los hombres claves del ascenso en mayo en Burgos a la Liga ASOBAL

Desde su llegada ha disputado 76 partidos oficiales en competición liguera entre División de Honor Plata y Liga Nexus Energía Asobal.

El club quiere agradecerle su entrega, trabajo y compromiso con el equipo desde su llegada y le deseamos la mayor de las suertes en su nueva etapa. 

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