Las Leonas vuelven a La Vila para jugar un amistoso ante Inglaterra

El Pantano se viste de gala este sábado para acoger un encuentro internacional de rugby entre la selección española femenina y el combinado de Inglaterra Sub-21. El encuentro se disputa a las 16:00 horas y servirá para afinar la puesta a punto de las Leonas de cara al Europeo.

Se espera un lleno en las gradas del estadio de La Vila para acoger un atractivo encuentro entre dos selecciones de alto potencial. Las entradas tendrán un precio de 5€ y los menores de edad podrán acceder de forma gratuita. Las entradas pueden adquirirse en la web del club a través del siguiente de la web, pinchando en este enlace, así como en los siguientes puntos de venta físicos:

Hotel Allon. Avenida del Puerto 4. 03570 Villajoyosa

Oficina del CR Huesitos La Vila

Carretera del Pantano S/N Estadio Municipal de El Pantano y Hotel Bonalba

Carrer del Vespre, 10, 03110 Mutxamel, Alicante

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