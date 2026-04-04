El Horneo Alicante, a por la permanencia (casi) definitiva en Cangas

El Horneo Alicante visita este domingo el pabellón de O Gatañal (20:30 horas, LaLiga+) en busca de una victoria ante el Balonmano Cangas que le permita dejar casi asegurada la permanencia en la categoría. El conjunto alicantino cuenta con 19 puntos, con un margen de siete sobre el descenso y seis sobre la promoción, y se mide con un rival directo en esta pelea por continuar en la élite, al que podría dejar muy lejos (8 puntos) en caso de lograr la victoria.

El técnico gallego del cuadro alicantino, Roi Sánchez, conoce bien el potencial de su oponente, sobre todo en su pista, a la que definió como "una de las más calientes" del balonmano español. El Horneo, casi infalible en los duelos directos esta temporada ante equipos implicados en la lucha por la permanencia, también buscará recuperar su buena dinámica a domicilio, ya que no puntúa fuera desde la última fecha de la primera vuelta, cuando se impuso en Huesca (30-32, el pasado 21 de diciembre).

El equipo alicantino no podrá contar con el pivote Julen Urruzola, traspasado recientemente al Fertiberia, pero sí dispondrá con relativa normalidad del joven Hamza Abdalla, gran promesa del balonmano egipcio, después de completar su primera semana de trabajo en su nuevo equipo tras sellar su contrato la semana pasada.

Para Roi Sánchez, que debutó en el banquillo alicantino precisamente en el encuentro de la primera vuelta ante el conjunto de Cangas do Morrazo, con una cómoda victoria en el Pitiu Rochel (34-24), la clave del partido estará, una vez más, en la defensa y la portería. Su homólogo, Quique Domínguez, piensa igual.

Halagos para el Horneo

El preparador del Frigoríficos do Morrazo cree que su equipo necesitará encontrar su "verdadero nivel defensivo" para frenar a un Horneo Balonmano Alicante que llegará a O Gatañal "en un gran momento de forma". "Si queremos tener opciones de pelear por el partido, necesitaremos tener un buen nivel defensivo, aportación de la portería y reducir el número de errores y de pérdidas de balón porque en los últimos partidos han sido muchos. La defensa será fundamental para hacer frente a jugadores con la capacidad física de Parker o de Borragán, y para tener también controlado a Montoya, que siempre es un dolor de cabeza para cualquier defensa", comentó Domínguez.

Quique Domínguez, entrenador del Frigoríficos Morrazo, próximo rival del Horneo Alicante. / BMC

"Ahora mismo tiene una plantilla completísima, con jugadores de mucha calidad y mucha experiencia como Borragán, Borja Méndez, Ander Torriko, Parker o Iván Montoya. Y jóvenes como Escobedo, Roberto Domenech o Barreto que también están ofreciendo un gran nivel", apuntó. "Es un equipo que, claramente, ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, que se caracteriza por tener una defensa muy sólida, sobre todo en su zona central. Y luego en ataque juega con mucha disciplina. Ahora mismo está en un gran momento de forma. La mejor muestra es que ha competido muy bien fuera de su pista contra rivales que, a priori, son superiores", continuó.

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Domínguez ha tratado de dejar clara en el vestuario "la importancia del partido por la igualdad existente en la clasificación y por cuántos equipos estamos inmersos en la pelea por la salvación". "En la recta final todo tiene una mayor trascendencia. Los entrenamientos han sido de mucha intensidad y mucha seriedad, este partido va a ser de una exigencia muy alta porque delante tendremos a un gran nivel", ha comentado en la víspera del duelo el entrenador del Balonmán Cangas.