El alicantino Jorge Crivillés culmina la travesía del Río de la Plata

El nadador alicantino Jorge Crivillés ha completado durante la madrugada del sábado la exigente travesía del Río de la Plata, primera de las tres pruebas que conforman la Triple Corona del Fin del Mundo, un reto de natación de larga distancia en el hemisferio sur.

El alicantino, primer español en culminar con éxito el desafío de los Siete Océanos, tardó 15 horas y 37 minutos en cubrir los más de 44 kilómetros que separan Colonia del Sacramento (Uruguay) y Punta Lara (Argentina), en una travesía que inició a las 5:35 horas local (sobre las 11 horas en España).

Desde el primer momento, y a pesar de las aguas turbias, las condiciones climatológicas fueron en líneas generales favorables, lo que permitió al nadador mantener un ritmo constante de brazada durante gran parte del recorrido. Sin embargo, la travesía estuvo marcada por la dureza del entorno. Las aguas dulces del Río de la Plata, conocidas por su densidad y la complejidad de sus corrientes, pusieron a prueba su resistencia física y mental.

Uno de los momentos más delicados se produjo en el paso por el Canal de Mitre, aproximadamente a mitad del trayecto, donde el intenso tráfico marítimo obligó a extremar las medidas de seguridad del equipo de apoyo.

El tramo final tampoco dio tregua. Los últimos nueve kilómetros se convirtieron en un auténtico pulso contra la naturaleza, con corrientes adversas y la amenaza de una tormenta eléctrica acercándose a la zona de llegada. La emoción marcó el desenlace en Punta Lara, donde Crivillés fue recibido por su mujer y su hijo y por numerosos curiosos que se acercaron para presenciar el final de una travesía memorable.

Jorge Crivillés, durante la travesía. / INFORMACIÓN

Tras cumplir este primer objetivo, el nadador y su equipo comenzarán en las próximas semanas la preparación de los dos siguientes desafíos: el cruce del canal Beagle y el estrecho de Magallanes, pruebas que abordará a finales de este año o, en función de su evolución, ya en el próximo.

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Crivillés, de 54 años, cuenta con el apoyo de la Fundación Asisa y afronta este reto con el objetivo de dar visibilidad a la labor del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), organizaciones con las que colabora desde hace años.