Neus Fernández y Martina Gomila ganan el Campeonato de España de 420

El Campeonato de España de 420, que ha organizado el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) ha concluido este sábado con la victoria incontestable del equipo formado por Neus Fernández y Martina Gomila, de la Federación de Vela de las Islas Baleares, mientras que en la categoría masculina los ganadores absolutos han sido Miguel Padrón y Luis Mesa, de las Islas Canaria. La regata, que se ha disputado en la bahía de la capital, comenzó el pasado 1 de abril y se ha prolongado hasta el Sábado Santo, 4 de abril, cuando ha tenido lugar la entrega de trofeos en las instalaciones que la centenaria entidad náutica tiene en el Tiro de Pichón.

En la competición han participado 84 embarcaciones y 174 regatistas de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Galicia y el País Vasco, así como de países extranjeros, en calidad de invitados, como Turquía, Polonia, Brasil o Portugal. Por comunidades autónomas, Islas Baleares ha resultado la gran triunfadora. En total, más de 250 implicados en la competición se han dado cita en la sede marítima al pie de la Cantera entre regatistas, técnicos y personal del club.

Podio masculino en la entrega de trofeos celebrado en las instalaciones de Tiro Pichón, en Alicante. / RCRA

En palabras del presidente del RCRA, Javier Romero, "ha sido un Campeonato de España de 420 muy bueno, con un gran ambiente de jóvenes regatistas, que son el futuro de la vela”. Ha añadido que “una competición de esta envergadura impulsa el deporte y refuerza el papel de Alicante como destino de turismo náutico-deportivo, proyectando la ciudad como un referente para la celebración de competiciones a nivel nacional e internacional".

Podio femenino después de la última regata en aguas de la bahía de Alicante. / RCRA

En cuanto a la meteorología, el primer día de competición se completaron las tres pruebas y la jornada estuvo condicionada por la inestabilidad en el viento. El segundo día de competición estuvo marcado por un viento muy rolón y la intensidad del viento fue de menos a más, con 7-8 nudos en la primera manga; subiendo progresivamente hasta los 13-14 nudos en la segunda, mientras que en la última prueba el viento volvió a bajar a 9-10 nudos.

A pesar de las condiciones meteorológicas se completaron todas las pruebas programadas para la jornada. Al organizar una regata de estas características, el RCRA se sitúa de nuevo como un referente nacional en deportes náuticos, además de que la competición es un escaparate para la promoción turística de Alicante.

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Para que un campeonato de esta magnitud se haya celebrado en Alicante, el RCRA ha contado con el apoyo de las instituciones públicas y de los siguientes colaboradores: Clínica Tambre, Hotel Calas Alicante, Sirocco, Frutas Gambin, Gofrelandia, Imprentas Gamma o Impact OOH.