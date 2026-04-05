El Alcoyano salva el honor provincial, gana a domicilio y se aferra al «play-off»

Quedan cuatro jornadas para que acabe la liga en la Segunda RFEF. Con tan poco por jugar, los resultados de la jornada 30 marcan el futuro de los equipos de la provincia. La victoria del Ilicitano le permite respirar. El Alcoyano, también ganando, se afianza en los playoffs. El Intercity pierde contra el líder y ya son seis las jornadas sin ganar de los alicantinos. El Orihuela empató en casa y se queda a cinco puntos de una promoción de ascenso que cada día se aleja más.

Ilicitano - Rayo Vallecano B

El Ilicitano se hizo fuerte en casa y se llevó tres puntos que le alejan de un zona de descenso donde sigue anclado el filial vallecano. Adelantó Piri a los de casa anticipando en área pequeña la salida de Juanpe, si bien la reacción del Rayo le llevó al empate con el gol de Caste. En la segunda parte volvió a dar el filial local con el gol de Choco. Intentó el Rayo con una oportunidad de Yahya un empate desesperado.

► ELCHE ILICITANO (2): Owen, Nico, Pablo Felipe, Antonio Martínez (Nico González, 60’), Herraiz (Choco, 46’), Bena Sima, Álex Sánchez (Padilla, 69’), Carlos Marín (Umaru, 60’), Piri, Guido y Piera (Scianca, 77’). ► RAYO VALLECANO B (1): Juanpe Gil, Diego Robles, Revuelto (Lozano, 78’), Prieto (Yahya, 69’), Becerra, Marco, Ibra (Leiton, 69’), Alonso, Bellosillo, Caste (Beto Plaza, 79’) y Unai (Rosario, 78’). ► GOLES: (1-0) Piri, 31’, (1-1) Caste, 42’, (2-1) Choco, 63’. ► ÁRBITRO: Oriol Cartiel (comité catalán). TA por los locales a Pablo Felipe, Nico Salvador y Padilla y por los visitantes a Pablo Prieto, Ibra, Revuelto, Caste, Beto Plaza y Becerra.

Intercity - Sanse

El Intercity sigue en cada libre y acrecentó sus males ante un líder que con orden y acierto arriba se llevó el triunfo. Un gol camino de la media adelantó a los madrileños que Ocaña incrementó tras el descanso. Con el primer disparo entre los tres palos local prácticamente a un cuarto de hora para el final, evidenció la caída en picado de los locales que asoman a las plazas de descenso.

► INTERCITY (0): Mackay, San Emeterio (Noales, 91’), Ferroni, Primi, Josiel (Pochito, 60’), David Soto, Julio Gracia, Pol Roigé (Pablo Montero 60’), Roi Torres (Nsue, 46’), Rodri Ríos y Toni Arranz. ► S. S. DE LOS REYES (2): Lajarraga, Fer Ruiz (Garci, 81’), César Llopis, Álex Blanco, Ocaña, Galindo (Robin, 81’), Vanderson Teles (Ricoy, 60’), Anieboh, Mario González (Pablo Olivares, 73’), Javi Robles y Fer Harta (Christian, 60’). ► GOLES: (0-1) Fran Harta, 25’, (0-2) Ocaña, 64’. ► ÁRBITRO: Abraham Gutiérrez (comité andalúz). TA por los locales a Rodri Rios, Montero, David Soto, y por los visitantes a Álex Blanco, César Llopis y Ocaña.

Atlétic Lleida - Alcoyano

El Alcoyano se hizo acreedor de los tres puntos en su salida al feudo del Atlétic Lleida al que sorprendió en la primera parte con goles de Iniesta y Llinares antes de llegar al descanso. La urgencia visitante por huir de la zona de descenso le hizo apretar tras el descanso y empujó para recortar distancias con el gol de Sidibé. Volcó el equipo ilerdense buscando el empate sin éxito.

► ATLÉTIC LLEIDA (1): Marc Arnau, Borja (Roger Alcalá, 86’), Quim Utges (Cotán, 60’), Jordi, Jaume, Moró Sidibe (Boris Garrós, 86’), Camara, Vargas (Aguero, 79’), Campins, Asier Ortiz (Sidibé, 60’) y Aser. ► ALCOYANO (2): Unai Marino, Solbes, Raúl, Pablo Carbonell, Lledó, Chinchilla (Alex Alonso, 66’), Loren, Fran Moreno, Izan Llinares (De Pedro, 83’), Tiko Iniesta (Joan Piera, 77’) y Lado (Victor Sala, 77’). ► GOLES: (0-1) Tiko Iniesta, 35’, (0-2) Izan Llinares, 38’, (1-2) Moro Sidibé, 70’. ► ÁRBITRO: Manuel Ramírez (comité aragonés). TA por los locales a Camará y Jordi López y por los visitantes a Izan Llinares, Lado , Fran Moreno, Adri Lledó, Alex Alonso y Víctor Sala. Expulsó por los locales a Alya Camará, 45’.

Orihuela - Conquense

El Orihuela rescató en el suculento añadido un empate desde el punto de penalti ante un Conquense que volteó el gol local inicial. Tras el empate sin goles al descanso, al cuarto de hora anotaba Monterde para los escorpiones, si bien la reacción conquense llevó a darle vuelta al marcador con un penalti a diez para el final. En un alargado añadido, otra pena máxima, está a favor local la ejecutó Solsona para el empate a dos goles final.

► ORIHUELA (2): Buigues, Fran Rivera (Lara, 87’), Marc Sirera, Monterde, Peregrina (Alex Salto, 74’), Gonzalo Miranda, Solano (Pipa, 87’), Juanma (Nacho Vila, 80’), Booker, Solsona y Rubén García (Camilo, 87’). ► CONQUENSE (2): Adri López (Dani Atanes, 65’), Nacho Ruiz, David López, Eghosa, Isuskiza (Camara, 98’), Álvaro Herbert (Crapisto, 97’), Mario Rodríguez, Ale Sánchez (Kain, 65’), Vique Gomes, Quique y Luis Martínez. ► GOLES: (1-0) Monterde, 59’, (1-1) Eghosa, 70’, (1-2) Mario Rodríguez (p), 80’, (2-2) Solsona (p), 99’. ► ÁRBITRO: Ignacio Bordons (comité madrileño). TA por los visitantes a Luis Martínez y Crapisto. Expulsó por los visitantes a Álvaro, 90’.

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