El Alimerka Oviedo desmonta al HLA Alicante

Cuando te dejas llevar durante un cuarto entero es muy complicado sacar adelante un partido en esta Primera FEB tan competida y eso es precisamente lo que le pasó al Lucentum. Los de Perelló, incomprensiblemente, se vinieron abajo ante los ovetenses durante el tercer acto, lo que dio lugar a la remontada definitiva por parte de los locales. Los alicantinos pasaron de realizar un inicio de encuentro magistral a sufrir por intentar llegar a la prórroga sobre la bocina.

El talento se impuso al físico durante el primer cuarto. Alimerka Oviedo trató de hacerse fuerte mediante las transiciones y una defensa intensa, mientras que la magia de HLA Alicante comenzó a relucir sobre la pista y deshizo el ímpetu local.

En especial Bone creció con el paso de los minutos. El estadounidense, junto a Larsen, que estuvo muy participativo en todas las fases del juego, comandó a los suyos gracias a su precisión en los triples, por lo que a la finalización del primer cuarto el resultado era de 18 a 25.

Un punto de inflexión

Javier Rodríguez, entrenador del cuadro ovetense, tuvo que parar el partido, lo que supuso a largo plazo un punto de inflexión. Los asturianos no estaban encontrando continuidad en ataque y el segundo cuarto fue devastador para ellos con un porcentaje de acierto bajísimo. El Lucentum, consciente de la situación tan favorable que tenían en frente apretó las tuercas y logró tener su mayor superioridad en el partido, 13 puntos arriba.

Justo antes del descanso, los de Perelló vieron como su rival mejoró de gran manera en lo defensivo. El HLA se vio obligado a madurar sus jugadas más de lo normal, pero aun así se marchó al entreacto con ventaja en el marcador (31-38).

Coulibaly trata de anotar en la zona. / Alimerka Oviedo

La realidad es que los alicantinos desde el principio del enfrentamiento controlaron el ritmo del partido, pero en el tercer cuarto se rompieron todos los esquemas que había sobre la mesa. Se desencadenó un festival de triples por parte de ambos equipos, el encuentro pendía de un hilo y se podía romper en cualquier momento.

A priori, un juego roto le beneficiaba al Lucentum, pero nada más lejos de la realidad, el intercambio de golpes le sentó a las mil maravillas al Alimerka Oviedo. Townes, que fue el mejor jugador del partido con un amplio margen sobre el resto, marcó diferencias con sus irrupciones interiores. Por su parte, HLA Alicante estaba claramente en su peor momento del partido, tanto que acabaron perdiendo totalmente la renta que tenían en el electrónico. De hecho, los locales se pusieron por delante por primera vez desde los minutos iniciales del primer cuarto con un resultado de 52 a 48.

Recuperar sensaciones

Desmontado totalmente sobre la pista, el equipo de Perelló intentó volver a ganar sensaciones, pero apenas tuvo éxito. Muy poquito rendimiento de los jugadores que debían dar un paso adelante. Larsen no dejó de pelear, pero prácticamente nadie le siguió el ritmo. El poco acierto de los alicantinos terminó llevando el duelo a un último cuarto en el que se iba a decidir todo. (57-55).

El acto final comenzó con los de Javi Rodríguez en un estado de frenesí total. Además, a los visitantes les costó reponerse del golpe. Asimismo, el técnico del Lucentum con un tiempo muerto a la desesperada, buscó meter a los suyos de nuevo en la dinámica necesaria para llegar a la prórroga. Jordà, con sus lanzamientos de tres, puso en riesgo la victoria rival.

El Lucentum se agarró a un clavo ardiendo hasta el final. No obstante, el enfrentamiento se acabó decidiendo por detalles. Los locales se impusieron a los alicantinos, que acabaron acusando su pésimo tercer cuarto pese a luchar por la victoria hasta el final. Con un resultado de 76 a 74, el HLA tratará de enmendar los errores la próxima semana ante el Guipúzcoa en el Pedro Ferrándiz.