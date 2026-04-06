Ayuso se cita con Del Toro y Roglic en una exigente Itzulia

El alicantino Juan Ayuso (Lidl-Trek), el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) parten como los principales favoritos a coronarse en la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, una ronda que exigirá a los ciclistas con un desnivel acumulado superior a 16.154 metros para optar a la ansiada txapela.

Un total de 154 ciclistas de en 22 equipos se dan cita este lunes en Bilbao para dar comienzo a una de las pruebas por etapas más esperadas del calendario UCI WorldTour, que se presenta con una contrarreloj individual, cuatro etapas de media montaña y una etapa de montaña. Tras seis exigentes jornadas, se coronará al sucesor del portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), que no participará en esta edición.

Juan Ayuso, ciclista del Lidl-Trek / Christophe Petit Tesson

Tampoco estarán dos de los hombres más en forma del pelotón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), tetracampeón del Tour de Francia y vencedor en 2026 de la Strade Bianche y la Milán-San Remo, ni el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), bicampeón de la ronda gala y vigente campeón de La Vuelta, la París-Niza y la Volta a Catalunya, que además ya conquistó la Itzulia en 2023 y sufrió una grave caída en la edición de 2024.

Ayuso ganó en 2024

A cambio, la carrera ofrecerá una batalla entre dos corredores que ya saben lo que es ganar la ronda vasca. El alicantino Juan Ayuso, ganador este año de la Vuelta al Algarve, liderará al Lidl-Trek en busca de repetir el éxito de 2024 y una vez superada la caída que padeció en la París-Niza.

Roglic realizó una buena cronoescalada y acabó en tercera posición. / ASO

Mientras, Primoz Roglic se presenta como líder del Red Bull-BORA-hansgrohe dispuesto a añadir una tercera 'txapela' a su colección, después de las conquistadas en 2018 y 2021. Además, emerge también la candidatura del mexicano Isaac del Toro, que ya ha celebrado este curso cinco victorias con el UAE Team Emirates XRG, así como los triunfos finales en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático.

Otros candidatos

También albergan opciones hombres del pelotón como los vascos Mikel Landa (Soudal-Quick Step), Ion Izagirre y Alex Aranburu (Cofidis), el francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM), el italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) o el irlandés Ben Healy (EF Education-EasyPost), todos dispuesto a triunfar en un recorrido con 29 puertos puntuables -cuatro de primera categoría, siete de segunda y 18 de tercera-.

La ronda vasca arranca este lunes con una contrarreloj individual breve, de apenas 13,9 kilómetros con salida y meta en Bilbao, en la que los especialistas buscarán el maillot de líder y los escaladores, limitar pérdidas. Ya el martes, Pamplona dará la salida a la segunda etapa, que finalizará en Cuevas de Mendukilo tras 164,1 kilómetros con más de 3.300 metros de desnivel acumulado y de desgaste continuo.

El alicantino Juan Ayuso, con la txapela y el maillot amarillo de ganador de la Vuelta al País Vasco / JUAN HERRERO/EFE

La tercera jornada, el miércoles, se abrirá en Basauri con una etapa de kilometraje medio, de 152,8 kilómetros, pero con casi 2.900 metros de desnivel, y que finalizará también en la localidad vizcaína. Siete puertos de montaña recibirán a los corredores en la cuarta etapa del jueves, de 167,2 kilómetros con salida y meta en Galdakao y que exigirá también regularidad.

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El viernes, en la quinta jornada y con Eibar como punto de partida y de llegada, llegará la etapa más dura de la edición y la más decisiva para la general, 176,2 kilómetros con 3.841 metros de desnivel positivo. Todo finalizará el sábado con 135,4 kilómetros entre Goizper-Antzuola y Bergara.