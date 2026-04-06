La Challenge Alicante Interior de ciclismo crece con una edición junior y cadete

Alicante se convertirá en el epicentro del ciclismo élite y sub-23 del 22 al 24 de mayo, con las tres jornadas de la Challenge Alicante Interior que buscarán relevo al vencedor el año pasado Marc Rubirola. En menos de dos meses, el pelotón volverá a la provincia para vibrar con tres etapas de una prueba ya asentada en el calendario nacional.

Además, el objetivo de la organización será dar un punto más de nivel a la competición y para ello se están cerrando los detalles tanto de recorrido como también de participación, buscando contar con los mejores conjuntos nacionales.

Cartel de la Challenge Alicante Interior / Información

El formato de dureza pero también de oportunidades para ciclistas potentes está garantizado, en una carrera con especial atención al seguimiento en redes sociales y a la vez cuidando al máximo la protección de los corredores.

Crecimiento de la prueba

Buenas noticias para el ciclismo alicantino, que verá crecer a la Challenge Alicante Interior, prueba de categoría élite y sub-23, y a la jornada ya disputada en 2025 de la Challenge Alicante Interior junior. Ahora, esa prueba para ciclistas juveniles tendrá dos jornadas los días 13 y 14 de junio con la disputa del Trofeo Joaquín Barceló – GP Saxun en la localidad de Sax; así como el Memorial José Vidal en Castalla. Por su parte, los ciclistas cadetes disputarán el 12 de junio la Cronoescalada al Castell de Cocentaina; el 13 de junio el Trofeo Rafa Valls de Cocentaina y el 14 de junio el Memorial Román Sáez en Castalla.

Foto del podio de la Challenge Alicante Interior / Información

Englobadas bajo la marca Challenge Alicante Interior, pero organizadas por los respectivos clubes ciclistas de Sax, Cocentaina y Castalla, el ciclismo base sigue creciendo en la provincia de Alicante.

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La Challenge Alicante Interior recorre uno de los mejores territorios para la práctica del ciclismo en la Comunitat Valenciana. La competición cuenta con el respaldo de la Diputación de Alicante, Costa Blanca, Comunitat de l’Esport, SafeCycling, AM Sonido, El Castellet, Cycling-Map, 9 Oliveres, la RFEC, la FCCV, la Fundación Ciclista Benicadell, Espiral y Turismo Deportivo Costa Blanca.