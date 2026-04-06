Charo Esquiva prepara su gran salto

Con la llegada del mes de abril, asoma el circuito de tierra batida, en el que participará la deportista FER Charo Esquiva (Bigastro, Alicante, 18 años), una de las grandes promesas del tenis valenciano y nacional. En la actualidad, Charo ocupa la 13ª posición en el ranking mundial júnior. «Cuando concluya 2026, espero despedirme de la categoría júnior dentro del top 5. Creo que estoy en condiciones de conseguirlo», señaló en declaraciones al Proyecto FER la joven tenista alicantina.

Charo Esquiva realiza un servicio / Tennis Europe

Durante las últimas temporadas, el rendimiento de Charo Esquiva ha sido discontinuo. En 2023, siendo todavía cadete de primer año, disputó los torneos júnior de tres Grand Slam, las citas con mayor prestigio del calendario tenístico. En dos de ellos, en Roland Garros y en el Open USA, alcanzó los octavos de final. Además, se proclamó campeona de España cadete y se adjudicó el ITF Júnior 500 de Offenbach (Alemania). Por contra, el curso 2024 no deparó tantos destellos. Su paso por los Grand Slam Júnior fue testimonial al perder en las primeras rondas de París, Londres y Nueva York. Su mejor resultado llegó con la medalla de bronce en el torneo de dobles femenino del Campeonato de Europa cadete, en Parma.

La historia volvió a cambiar en 2025, curso en el que Charo Esquiva recuperó vuelo y altura. En septiembre, firmó el mejor Grand Slam de su vida y, tras ganar tres partidos, llegó hasta los cuartos de final del US Open. Pocos días después, en su debut en el Campeonato de Europa júnior, la tenista del proyecto FER se colgó la medalla de plata, tras caer en la final del torneo individual ante la sueca Nelie Taraba.

Sus deseos para 2026

«De cara a 2026, tengo diversos objetivos. El principal es alcanzar la semifinal de un Grand Slam. No tengo preferencia entre Roland Garros (se disputa en el mes de junio, como colofón a la temporada de tierra batida), Wimbledon o el US Open. Me valdría cualquiera de los tres… (risas) Pero también quiero ser campeona de España y, cuanto menos, repetir final en el Campeonato de Europa júnior. Es mi segunda y última temporada en esta categoría, y me gustaría cerrarla a lo grande, con un resultado realmente potente», comentó Charo Esquiva, que se traza otro ambicioso propósito: «pasar la previa y entrar en el cuadro final de algún WTA 125, y meterme entre las 200 primeras de la clasificación WTA».

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Con Carlos Alcaraz y la joven estadounidense Iva Jovic como grandes espejos y referentes, la tenista del proyecto FER tiene claro lo que debe hacer para ser mejor tenista. «He de mejorar el saque, ser más intensa, ser más regular, evitar desconexiones, y tener un juego más valiente y atacante en momentos clave de los partidos. Es decir, está bien ser sólida desde el fondo de la pista, en el intercambio de golpes, pero, quizás, he de asumir más riesgos y ser más agresiva para no depender tanto de mi rival. En general, estoy bastante contenta con mi nivel y mi evolución, pero soy ganadora y quiero más», señala Charo Esquiva, una raqueta con mucho futuro.