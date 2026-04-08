Abraham Rochel, director deportivo del Horneo Alicante: "Con 19 puntos no hemos conseguido nada, hay que dar un paso adelante"

El sueño de consolidar el proyecto en Asobal está muy cerca y el Horneo Alicante ya roza con la yema de los dedos la permanencia en la élite del balonmano español. Con el fin de poder conseguirlo, Abraham Rochel, hijo del mítico jugador alicantino y deportista que da nombre al pabellón, asumió la dirección deportiva del club. Ahora, con la temporada entrando en su fase decisiva, destaca los números de Roi Sánchez al frente del banquillo y se deshace en elogios hacia los jugadores.

Pregunta: A principio de temporada se habló de consolidar al equipo en Asobal. ¿Cómo valora el proceso a lo largo de la temporada a falta de conseguir la permanencia definitiva?

Respuesta: Hemos visto dos equipos completamente diferentes. Hasta el partido de Cangas se veía a un equipo que le costaba entrar en competición, conseguir puntos y ganar partidos. A partir de ese día, con los mismos jugadores y diferente entrenador, todo cambió. Éramos capaces de competir contra cualquiera. Ahora mismo, además de haber ganado a casi todos nuestros rivales directos, el equipo ha competido muy bien contra los grandes del balonmano español. La dinámica es positiva, pero tenemos que ser conscientes de que todavía no se ha conseguido nada y de que estamos en el momento más importante de la temporada.

P: ¿Qué nota le pondría al rendimiento del equipo?

R: Desde el partido de Cangas el equipo ha competido muy bien, entonces la nota sería un notable quitando única y exclusivamente el partido en Ciudad Real contra Caserío. Ese día no hicimos bien las cosas y quizás es el único punto negro.

Abraham Rochel, durante la entrevista en el Pitiu Rochel. / Rafa Arjones

P: ¿Qué buscaban con la contratación de Roi Sánchez?

R: Yo conozco a Roi de mi época en Alemania cuando él estaba entrenando en Stuttgart. Es un entrenador muy profesional que está las 24 horas del día vinculado al balonmano. Trabajamos muy bien juntos, podemos hablar de jugadores o de equipos de cualquier país del mundo. Buscábamos a alguien que cambiase la dinámica del equipo porque la dirección deportiva nunca quiere cambiar de entrenador a principio de temporada, eso es justificar que las cosas no están saliendo bien. Los números no están para debatirlos, están para compararlos. Desde que llegó Roi llevamos 17 puntos y una línea totalmente ascendente.

P: ¿En qué aspectos cree que ha mejorado el equipo?

R: Para empezar, Roberto Domenech está haciendo una temporada extraordinaria. Creo que Roi ha sabido ajustar la defensa, quizás ahora se trabaja más en equipo. Es una defensa más cerrada con muchas ayudas. Hablamos de un entrenador que en la preparación del partido y en el estudio del rival es espectacular, por tanto, si los jugadores tienen cierta disciplina, tienes mucho ganado. En ataque hemos conseguido jugar más en equipo que al principio. También somos menos previsibles, unas veces destacan unos jugadores y otras destacan otros.

P: ¿A qué retos se ha tenido que enfrentar para poder confeccionar una plantilla como la actual?

R: Yo me comprometo con el club en el mes de marzo. Estaba en Alemania y cogí un avión porque me llamó José Sánchez, el actual presidente. Me reuní con ellos y me comprometí a empezar a trabajar de una manera profesional a partir de agosto. En marzo el 90% de la plantilla estaba confeccionada ya, había jugadores fichados y renovados. Yo hice muy poco salvo dos o tres cosas al final. La dirección deportiva no es la que tiene que fichar, sino que nosotros proponemos al entrenador y es él quien tiene que tomar la decisión de qué equipo quiere tener.

Abraham Rochel, con el balón de Asobal en las manos. / Rafa Arjones

P: ¿Cómo de importante es la comunicación entre la dirección deportiva y el entrenador?

R: Solemos hablar entre dos y tres veces al día, por la mañana estamos totalmente conectados. Vemos partidos, jugadores, preguntamos a otros entrenadores, confeccionamos lo que es el trabajo diario del equipo, qué cosas hacen falta al staff, en qué cosas podemos mejorar de cara al futuro… Luego por las tardes estamos en el pabellón, yo estoy en todos los entrenamientos de pista con el staff para que nadie me cuente nade, así puedo ver con mis propios ojos como trabajan los jugadores. La relación es muy buena, en definitiva, de dos personas enamoradas del balonmano.

P: ¿Cómo ve el crecimiento del balonmano en Alicante y el papel del club en la ciudad?

R: En Alicante se han perdido generaciones. Hay espectadores que venían en la época de Calpisa o Tecnisán que ahora, naturalmente, ya no van a venir, pero hemos enganchado a algunos de ellos y también a mucha gente joven. El pabellón registra prácticamente un lleno absoluto todas las jornadas. El estar en una dinámica positiva y en una línea ascendente ha hecho que la gente disfrute de los partidos en casa, los jugadores están en una continua comunión con la grada. En este sentido estamos muy contentos, pese a estar más de 30 años sin liga Asobal en Alicante, el deporte gusta y mucho en nuestra ciudad.

P: ¿Qué mensaje le mandaría a la afición para el tramo final?

R: Que nos ayuden como lo están haciendo y que les necesitamos en este tramo final más que nunca empezando desde el partido de este sábado contra Granollers. Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de España y va a ser muy difícil, pero estamos muy cerca de conseguir la permanencia, quizás con un partido o dos más el objetivo ya estaría. Sería muy bonito conseguirlo en casa delante de nuestra afición.

"Con las redes sociales que hay es muy fácil criticar" Abraham Rochel — Director deportivo del Horneo Alicante

P: ¿Qué objetivos tiene el club a medio y largo plazo?

R: La línea del proyecto está muy clara. Desde la llegada de Roi todo es profesionalismo y exigencia al máximo, en esa línea van a estar los jugadores que van a seguir de cara a un futuro porque eso es lo que nosotros queremos. Para el futuro tenemos muy claro que hay que potenciar el equipo si queremos cumplir más objetivos. Naturalmente, el año que viene la permanencia será nuestro primer objetivo, pero tenemos que ir siempre más allá. Es un equipo que no va a tener muchos cambios porque la mayoría de los jugadores tienen contratos de larga duración. Todo lo que podamos retocar un poco y mejorar, lo intentaremos para tener una plantilla lo más competitiva posible. La Liga Asobal no perdona a nadie, hay muchísima igualdad y es tremendamente difícil.

P: ¿Sueña con ver al Horneo Alicante en competición europea?

R: Sería un sueño muy bonito porque al final el que no sueña no es feliz. Ahora mismo nuestro objetivo no es ese ni debería serlo. Diciendo eso nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que ir paso a paso y consolidar el proyecto. Eso a veces no es solamente un año, sino que pueden ser dos o tres. A partir de ahí, podemos mirar otros objetivos, pero la gente que sigue la Asobal se está dando cuenta de que es una liga muy igualada. Hasta las últimas jornadas hay siete u ocho equipos inmersos en el descenso.

P: En la élite del balonmano los resultados mandan sobre el resto de las cosas. ¿Cómo se lleva esa presión?

R: Ahora es muy fácil criticar, sobre todo con todas las redes sociales que hay. Siempre que se haga con educación se respeta, yo creo que los deportistas tienen que estar al margen, ni tiene que afectar en las malas ni influir en las buenas. Hay que saber digerirlo, pero sí que se pasa mal al principio. El equipo trabajaba bien, pero los resultados no llegaban. Las jornadas iban pasando y llegó un momento en el que fue necesario cambiar la dinámica. Simplemente con tocar una tecla puede valer, pero en el momento en el que lo haces no sabes si vas a acertar. Todo lo que al principio eran dudas o críticas, ahora se ha convertido en un equipo competitivo con hambre de ganar. Con los mismos jugadores es un equipo totalmente diferente.

"A la temporada que viene le pido que el proyecto se consolide" Abraham Rochel — Director deportivo del Horneo Alicante

P: ¿Un deseo para la temporada que viene?

R: Primero para esta y es cumplir el objetivo, naturalmente. Lo primero es sacar entre dos y cuatro puntos lo antes posible para estar tranquilos. Con 19 puntos no hemos conseguido nada, si no apretamos los dientes y damos un paso adelante en los próximos partidos, seguramente tres equipos de los que tenemos detrás se van a poner con 19 puntos también. A la temporada que viene le pido que el proyecto se consolide y que poco a poco Alicante vaya recuperando su sitio dentro del balonmano en España.

P: ¿Cuál ha sido el mejor momento desde que asumió el cargo?

R: Lo más bonito es ver a los jugadores darlo todo. Cuando tú ves a un equipo que de lunes a domingo lo da todo es precioso. Lo están peleando y están motivados. A lo mejor se pierde, pero si se ha dado todo es una sensación muy positiva.

P: ¿Y el peor?

R: Quizás alguna derrota ante algún rival directo, por ejemplo, Caserío. Al final ves que el equipo trabaja durante toda la semana, llega el partido y las cosas no funcionan. Diría que eso ha sido lo peor, pero por suerte, no ha habido ninguna desagradable.