Mamardashvili evita la carnicería del PSG

Se avistaba una tragedia en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, recibía en su feudo a un Liverpool bastante alicaído para la ida de los cuartos de final. Y los presagios indicaban que los números serían de goleada. Finalmente, el 2-0 imperó durante los 90' para que Anfield decida la suerte de ambos, aunque la diferencia de niveles resultó evidente, amén de los goles de Kvaratskhelia y Doué.

Por más intentos de Luis Enrique de quitar hierro a la superioridad gala, la realidad era absolutamente evidente. "Aquí no hay favoritos. Si crees que eres el favorito, fracasarás. Jugamos contra un equipo de muy alto nivel. No vamos a cometer ese error", puntualizó el asturiano en rueda de prensa, en una procura por igualar un poco las cargas de un duelo desigual desde la base.

Porque los 'reds', a pesar del plantillón y los millones invertidos para Arne Slot, está sumido en una crisis de resultados esta temporada que le tiene en peligro de no clasificarse para Europa el próximo curso, además de sufrir justo el fin de semana una goleada a manos del Manchester City para decir adiós a la FA Cup.

PARIS (France), 08/04/2026.- Khvicha Kvaratskhelia (2R) of PSG in action against Ibrahima Konate (R) and Florian Wirtz of Liverpool during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC in Paris, France, 08 April 2026. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ / TERESA SUAREZ / EFE

En contraparte, el PSG sigue al comando con buen tino de la Ligue 1, cuatro puntos arriba de un Lens que tiene un partido más. Por tanto, más en línea con la realidad fueron las frases del exjugador del Barça Christophe Dugarry: "No hay comparación entre los dos equipos. ¡Va a ser una carnicería! ¡Va a ser una carnicería!".

Y la única razón por la que en la primera parte no resultó ser justo eso, una carcinería, tiene nombre y apellidos: Giorgi Mamardashvili. Llamativo, porque justamente de un fallo suyo llegó el 1-0 del PSG: Doué remató entrando al área, Van Dijk intentó tapar el disparo y la parábola tomó al portero georgiano por sorpresa, sufriendo una vaselina involuntaria que hacía predecir lo peor.

Mamardashvili, portero del Liverpool / EFE

Pero entonces sacó el ex del Valencia su mejor catálogo de paradas. La primera de ellas fue aun Kvaratskhelia que buscó la esquina de su portería y solo encontró una gran estirada de Mamardashvili, la misma que sufrió otra vez el propio Doué en un mano a mano dentro del área que acabó con otro paradón del suplente de Alisson. Y qué suplente.

Menos acción tuvo Safonov en su parcela, aunque al ruso también le buscaron: Frimpong tuvo la más clara para el Liverpool llegando al cierre de la primera etapa, aunque el guardameta del PSG alcanzó a rozarla para enviar la pelota al córner.

En la segunda parte mantuvo el asedio el equipo de Luis Enrique. Y tardó una hora, lo suyo, pero consiguió volver a romper la resistencia 'red'. El que tenía la llave era Kvaratskhelia, que empleó sus mejores artes individuales para dejar por los suelos a Gravenberch y Mamardashvili al tiempo, regateándoles para definir a placer firmando el 2-0.

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Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

Entonces fue ya un concierto de los locales. Tanto que sus insistentes avances derivaron en un penalti que no dudó en sancionar el español Sánchez Martínez. Eso sí, el VAR alcanzó a corregirle: Konaté había sacado la pelota limpiamente. Pero ello no amilanó a un PSG que quería el tercero. Lo buscó Dembélé, encontrando el palo derecho de Mamardashvili, y lo buscó Nuno Mendes con un contraataque dos para uno que supo desperdiciar junto a Hakimi. El 2-0 fue el mejor negocio que pudo sacar un Liverpool que se jugará su última baza en Anfield.