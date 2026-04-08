La unión del Akra Bárbara y el Elche Rugby Unión, subcampeón de la 1ª División Territorial Femenina

El equipo Senior Femenino formado por la unión del Akra Bárbara y el Elche Rugby Unión cerró este domingo una temporada histórica proclamándose subcampeón de la 1ª División Territorial Femenina. En una final marcada por la intensidad defensiva y la igualdad, el conjunto alicantino cedió ante el CAU Valencia por un resultado de 16-5 en el Campo del Río.

El encuentro comenzó con un CAU Valencia muy incisivo que logró adelantarse en el minuto 11. Sin embargo, la unión Akra/Elche demostró el carácter que le ha definido durante todo el curso, manteniendo una estructura defensiva sólida y buscando sus opciones al contraataque. El esfuerzo tuvo su recompensa justo antes del descanso, cuando Neus Olcina (dorsal 6) firmó un ensayo en el minuto 40, dejando el marcador en un apretado 5-5 al término de la primera mitad.

En la reanudación, el conjunto local volvió a tomar ventaja con un nuevo ensayo en el minuto 45 y dos puntapiés de castigo en el tramo final del partido que terminaron por decantar la balanza. Pese al resultado, el Akra Bárbara / Elche no dejó de luchar hasta el pitido final, demostrando la madurez de un bloque que ha sabido integrar a la perfección la veteranía con el talento de las jóvenes promesas de la provincia.

Este subcampeonato supone un hito para la unión de ambos clubes. Haber competido de tú a tú en la gran final confirma el éxito de un modelo deportivo que apuesta por el talento local y la formación. Con una base compuesta por jugadoras de gran proyección y el respaldo de una estructura técnica consolidada, el proyecto se posiciona como una de las potencias emergentes del rugby femenino valenciano.

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Franco Cagnolo

Tras la ceremonia de trofeos, Franco Cagnolo quiso destacar el orgullo por el trabajo realizado. "Más que una final, este equipo defiende una identidad: la del esfuerzo compartido, los valores del rugby y el orgullo de defender los clubes que nos apoyan. Sabemos perfectamente lo que tenemos en frente y vamos a dejar todo por estar a la altura de las circunstancias", afirmó el técnico.