Armando Guerrero, nuevo director deportivo del Lucentum: "Quiero llevar al club a las mayores cotas con un crecimiento continuo"

El nuevo director deportivo del Lucentum Alicante, Armando Guerrero, afirmó este jueves, durante su presentación oficial, que su objetivo es llevar a la entidad alicantina, a la que calificó de "histórica", a las "mayores cotas deportivas con un crecimiento continuo" a todos los niveles.

Guerrero, que compaginará su cargo con el de máximo responsable deportivo de Ángeles de México DF, club que comparte propiedad con el Lucentum, llega avalado por su trayectoria en Gran Canaria y el Betis. El técnico destacó su sintonía con la familia Díaz Aguayo, propietaria de ambas entidades, y afirmó que, pese a haber firmado por lo que resta de temporada y dos años más, su intención es desarrollar un proyecto a largo plazo en Alicante.

"Estamos todos en la misma página de cómo queremos crecer y dónde queremos ir. Hay un proyecto y eso es lo más importante", dijo Guerrero, que coordinará desde el primer equipo hasta la academia del club. "El primer objetivo es tener una línea continua desde la cantera al primer equipo y sentar unas bases y una filosofía", explicó el director deportivo.

Guerrero no ocultó que el club aspira a medio plazo a ascender a la ACB, aunque advirtió de que "el dinero, aunque ayuda, no garantiza el éxito". "Hay que centrarse en preparar las bases para el futuro, que te garanticen los cupos y jugadores formados", añadió. "Ahora es el momento de recoger información y ver por dónde vamos", señaló el técnico, que asumió que el club debe dar "un paso más y ser creativo".

"No sabemos el presupuesto, pero habrá que hacer apuestas. Y que salgan bien es mi trabajo", apuntó Guerrero. En cuanto al primer equipo, recordó que el entrenador, Rubén Perelló, tiene contrato en vigor, aunque precisó que habrá que esperar al final de la temporada.

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"Acertar con la filosofía de juego es importante para hacer crecer el proyecto y que la gente nos venga a ver", indicó Guerrero, que fijó como objetivo para la presente temporada "meterse en el "play-off"". "Será difícil tener el factor cancha a favor en las eliminatorias, pero en una Final Four todo puede pasar", concluyó.