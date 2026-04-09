Roi Sánchez, en la previa del Horneo Alicante - Granollers: "Cuanto antes logremos los puntos, mejor para todos"

El Horneo Alicante recibe al Fraikin Granollers este sábado 11 de abril (17 horas) en el Pitiu Rochel en otro duelo crucial para lograr la salvación. Para Roi Sánchez, sus próximos rivales son "uno de los mejores equipos de la liga". El entrenador también considera que "están jugando un muy buen balonmano" y que tienen "muchas virtudes". El técnico gallego asegura: “somos un equipo fuerte en casa. Para ellos no es un desplazamiento fácil, necesitamos los puntos y vamos a ir a muerte”.

En la ida, los alicantinos consiguieron imponerse por 29-31 en Cataluña. Aun así, Sánchez es prudente. "No tiene por qué ser el mismo partido. La cosa está en prepararnos bien porque delante tenemos a un equipo con muchas armas. Al haber ganado en la ida, ellos vendrán motivados", consideró el entrenador vigués. "En aquel partido supimos adaptarnos muy bien a lo que iban haciendo y por qué no hacerlo aquí. Ahora somos más equipo que en ese momento. Por eso creo que el partido del sábado va a ser diferente al no tan buen partido que se vio en Granollers", añadió.

Roi Sánchez también destacó las amenazas rivales: "Tienen muchísimo peligro en la primera línea con lanzamiento, con buenos penetradores, pueden jugar con dos zurdos, que es algo que nadie hace y muy diferente, pero pueden jugar con Marco Fis y Pablo Urdangarín. Todo lo que pueda generar Adriá Figueras en el pivote, que es una de sus armas. Además, es un grupo que contraataca muy bien, entonces tienes que replegar muy bien y terminar las acciones de ataque y buena portería. Es un equipo muy coral. Por ello hay que estar muy atentos, pero creo que no encajar goles en el contraataque es una de las cosas que tener bajo control".

Con la salvación cerca de certificarse, el entrenador gallego no quiere dejarse llevar y busca certificar la salvación lo más pronto posible. "Por un lado, tienes esa cierta tranquilidad de que tienes cierta ventaja. Pero, por ejemplo, la pasada jornada te gana Cangas, Aranda le gana a Valladolid y Huesca saca un punto en León. Se ha recortado un poco, pero la semana que vienen hay más duelos directos, entonces, sí o sí algunos van a puntuar. Así que nosotros, creo, que aún jugamos con un poco de presión porque necesitamos los puntos. Pero no me gustaría que esa presión se convirtiera en ansiedad por lograrlos. Pero no te voy a engañar, cuanto antes logremos los puntos, mejor para todos"

Con eso en mente, Sánchez buscará ir a por todas hasta el final de la temporada: "Aunque ganemos cinco de los siete que quedan, yo voy a querer ganarlos todos. Necesitamos sí o sí afrontarlo así para ganar. Con 19 puntos no estamos ni mucho menos salvados. Necesitamos los puntos y necesitamos seguir con esa mentalidad ganadora si queremos llegar a la Copa del Rey en buena línea".

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Dos meses después, el entrenador volverá a tener a su disposición a Aarón Gutiérrez. El joven lateral era baja desde febrero por motivos personales. Por ello, su entrenador se mostró alegre: "Su regreso es algo muy positivo. Es un chico muy alegre y le hace muy bien al grupo. Es muy querido en el vestuario y una persona muy importante aquí. Entonces creo que el volver a tenerlo ahora y más con toda la carga de minutos que tiene Javi Borragán. Nos hace muy bien que Aarón vuelva a estar con nosotros. Él está contento, quiere volver a enchufarse".