El HLA Alicante tratará de aprovechar la mala racha del Gipuzkoa

El HLA Alicante regresa este sábado (19 horas) al Pedro Ferrándiz para recibir al Inveready Gipuzkoa. Los de Rubén Perelló llegan con el mal sabor de boca que le dejó la apretada derrota en Oviedo. En su camino se encuentran ahora con el sexto clasificado, dos semanas después de ganar a Estudiantes, quinto, en su último partido en casa.

La incapacidad alicantina por conseguir dos victorias consecutivas les sitúa séptimos con un balance de 14 victorias y 13 derrotas. Una victoria frente a los vascos podría auparles un puesto en la clasificación, ya que solo un punto separa a ambos conjuntos.

El mejor momento para enfrentar a Gipuzkoa

El equipo entrenado por Sergio García lleva tres jornadas seguidas sin saber lo que es ganar. Su peor racha de la temporada. En esta mala época, además de caer frente a Palencia y Oviedo, tercero y cuarto respectivamente, los vascos también perdieron contra el Melilla, último clasificado. Además, los de García llevan desde febrero sin ganar lejos del Amenabar Arena.

En la ida, los guipuzcoanos rieron últimos y consiguieron imponerse por 77-70. Una buena segunda parte de los de García evitaron, la que podría haber sido, la sexta victoria lucentina consecutiva. Para el partido de vuelta, el técnico vasco tendrá a todos sus jugadores disponibles. La mayor amenaza guipuzcoana llega desde Georgia. Giorgi Korsantia es el máximo anotador y reboteador de los de García. El ala-pívot promedia 18,5 puntos por partido. La ofensiva rival destaca por su versatilidad de perfiles. Sumado a Korsantia, otros cuatro jugadores de la plantilla guipuzcoana superan la barrera de los 200 puntos esta temporada. Estos son Manex Ansorregui, Nacho Arroyo, Tyler McGhie y Abdoulaye Ngom. En el equipo alicantino, solo Kevin Larsen y Mike Torres consiguen igualar esos números.

Cinco finales por disputar

El equipo llegará con dudas, después de dejarse llevar en la segunda mitad frente a Oviedo. "Estamos teniendo momentos de desconexión, generalmente en el tercer cuarto, en los que el equipo enlaza varias malas elecciones de lanzamiento, varias pérdidas de balón en momentos importantes. Naturalmente, nos sentimos frustrados, porque queremos competir", expresó Rubén Perelló en la rueda de prensa previa al encuentro. "En la liga, en estos momentos, no hay ni primeros ni últimos. Todo el mundo se está jugando algo. Por nuestra parte, tenemos que conseguir un número de victorias que nos aseguren que podamos jugar el "play-off", pero no va a ser tarea fácil. Nos quedan cinco finales y vamos a tener que sudar tinta", añadió.

Salvo sorpresa, el técnico valenciano también podrá contar con todos sus jugadores. Aun así, Perelló admite que tendrá que gestionar el estado de forma de sus últimas incorporaciones: "Sander (Hollanders) se va adaptando más a nuestro calendario. Voy controlando el estado físico de Jordan Bone día a día para que llegue de la mejor manera a los partidos. Ojalá tuvieran más horas de vuelo, pero la situación es está. El caso de Yasiin (Joseph) es más irregular, porque tiene partidos de alto impacto y otros con menos".

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Aun estando en buena posición para clasificarse a la promoción de ascenso, Perelló no ha querido hacer cábalas sobre la postemporada. "Cuando estemos, ojalá, clasificados, hablaremos de posibles rivales", concluyó.