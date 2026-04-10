El Horneo confía en repetir en Alicante la gesta contra Fraikin Granollers

La permanencia no parece peligrar, pero cuanto antes se consiga, mejor para la inercia de un recién ascendido que al final de temporada ejercerá como anfitrión en la Copa del Rey. Garantizar la estancia en la élite servirá para, entre otras cosas, preparar a conciencia esa cita histórica para la ciudad. El Horneo Alicante recibe este sábado (17 horas) la visita de uno de los clubes realmente importantes de la competición, uno de los que siempre aspira cosas grandes, pero que le toca conformarse con lo que no es capaz de monopolizar el Barça. Los catalanes se estrenan en el Pitiu Rochel sobre aviso. La victoria alicantina en la primera vuelta en su pabellón les impide relajarse. Aquel día, con exhibición ofensiva de Ander Torriko, y excelente energía, los hombres de Roi Sánchez sorprendieron a un Fraikin que reaccionó tarde: 29-31.

A pesar de pelear por metas bien diferentes, los catalanes son conscientes de que visitan una cancha en la que el Horneo no pierde desde el pasado 22 de noviembre y en la que el heredero local del mítico Calpisa ha cimentado la mayor parte de una salvación que casi acaricia.

Solo una derrota en las ocho presencias en su pista con el preparador gallego, que ha sido capaz de robustecer una defensa que en el primer tramo de la competición, con Fernando Latorre, se mostraba muy permeable. La gran novedad en el Horneo Alicante es el regreso del lateral Arón Gutiérrez tras dos meses fuera de la dinámica del equipo por problemas personales.

El jugador, según indicó el técnico, se encuentra en perfectas condiciones físicas y anímicas y podría tener minutos en función del desarrollo del partido. Roi Sánchez recordó durante la semana que su equipo «no está aún salvado», por lo que pidió la máxima concentración para superar a un rival del que destacó su juego «coral» y su capacidad para desplegar el contraataque. «Cuanto antes logremos la permanencia, mejor», añadió el gallego, que además expresó su deseo de inculcar en su vestuario una «mentalidad ganadora» que le permita competir en la Copa del Rey, de la que el Horneo Alicante será organizador.

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El equipo dirigido por Antonio Rama, con 33 puntos, tiene a tiro la segunda plaza, de la que solo le separa un punto. Una victoria en Alicante podría valerle para adelantar al Balonmano La Rioja, su rival de la pasada jornada al que no fue capaz de doblegar: 24-24. Los abonados del Lucentum, tal y como sucedió hace dos semanas, tienen descuento en la adquisición de una localidad del duelo que se disputa dos horas antes del del HLA, lo que facilita poder acudir a ver ambos.