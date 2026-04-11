El HLA Alicante se vuelve a quedar a medias

Otra semana más, el Lucentum se vuelve a quedar a medias. Ya son muchas jornadas en las que la irregularidad se ha adueñado del conjunto alicantino y ante el Gipuzkoa se volvió a ver. Un buen primer cuarto contrastó con un pésimo final de tercer acto y tras los cuarenta minutos, la parroquia lucentina no pudo disfrutar de la 15ª victoria de la temporada.

El partido comenzó con una igualdad tremenda. Durante los primeros instantes, ambos equipos imprimieron un ritmo endiablado sobre la pista. En ese sentido, el que más aprovechó el descontrol en el Pedro Ferrándiz fue Jordà, que fue el más listo en los contragolpes.

Empate a todo

A falta de cuatro minutos y por la falta de acierto en líneas generales, ambos conjuntos llegaron empatados a 12 puntos. Hollanders, que estuvo errático hasta ese momento, marcó el ritmo de la superioridad local con un tres más uno espectacular, logrando la máxima renta local.

Las tablas no tardaron en llegar de nuevo al electrónico. Pese a vivir detalles de gran calidad como el dos más uno de Mwema, el resultado era de 19-19 al término del primer cuarto.

Jordà siguió a lo suyo durante los primeros instantes del segundo acto. El enfrentamiento estaba loco, pero poco a poco fue el Gipuzkoa empezó a hacerse con el control del juego. A través de un Tate imparable, los vascos encadenaron varias anotaciones de tres consecutivas. El ritmo de puntuación de los alicantinos se estaba frenando con el paso de los minutos debido a la mejora defensiva de los de Sergio García.

Pundonor antes del descanso

El Lucentum tuvo que tirar de pundonor antes del descanso. Bone dio un paso al frente y lideró en cierta forma al equipo de Perelló, pero prácticamente le siguió el ritmo. El estadounidense no hizo suficiente como para remontar el déficit de puntos, pero la distancia, que cada vez era mayor, se redujo hasta los cinco puntos de forma previa al entretiempo.

Tras el paso por vestuarios, el HLA Alicante se vino arriba. Larsen, Polanco y Hollanders tuvieron grandes minutos sobre la pista. De hecho, el jugador holandés con un triple puso a los suyos a tan solo un punto del conjunto rival.

Sin embargo, cuando mejor estaban los alicantinos, incomprensiblemente se vinieron abajo. En el momento de mayor exigencia y donde más decisivo había que ser, se le bajó la persiana a los locales. Gipuzkoa apretó las tuercas y con los múltiples errores del Lucentum consiguieron despegarse en el marcador por medio de varios contraataques en los que pillaban a los de Perelló totalmente desorganizados atrás.

Mayor distancia

El conjunto vasco tuvo un parcial favorable considerable y se puso ocho puntos arriba, lo que hasta el momento era la mayor distancia en el encuentro. Por su parte, el HLA Alicante necesitaba asegurar acciones atrás para ganar confianza, pero la realidad es que le entraron las prisas y perdieron la oportunidad de llegar igualados al último acto.

El cuarto final tuvo la misma tónica que el tercero, Gipuzkoa solvente, con un juego simple y práctico se impuso a los alicantinos. El Lucentum, con el Pedro Ferrrándiz de su parte, no bajó los brazos hasta el final, pero no encontraron en ningún momento la continuidad para tener capacidad de reacción suficiente como para remontar.

Los de Sergio García lograron un parcial de 0-7 a su favor lo que destrozó todos los intentos alicantinos por agarrarse a algo en el partido. El cuadro visitante se puso 12 arriba, los minutos pasaban y no pararon de ganar confianza ante la falta de ímpetu final del equipo de Perelló, que se veían derrotados.

Noticias relacionadas

No obstante, Larsen y Torres maquillaron en los instantes finales un resultado que pudo haber sido más grande para un Lucentum que no fue tan inferior a su rival. El triple del pívot y los lanzamientos desde el tiro libre del base pusieron el 74-87 final en el electrónico.