La alicantina Awa Fam parte como favorita en el draft de la WNBA

La WNBA celebra este lunes su draft con la alicantina Awa Fam entre las principales favoritas de la promoción 2026, mientras que las también españolas Marta Suárez e Iyana Martín figuran en el radar de las franquicias y con muchas opciones de ser elegidas en la primera ronda.

El draft tendrá lugar en The Shed, en el barrio neoyorquino de Hudson Yards a partir de las 19.00 hora local (01.00 del martes GMT), con la asistencia confirmada tanto de Fam como de Suárez en la que podría ser una noche histórica para el baloncesto femenino español.

Las Dallas Wings, que ganaron la lotería del draft, elegirán en primera posición, seguidas de Minnesota Lynx, Seattle Storm, Washington Mystics y Chicago Sky. Las Wings también ganaron la lotería de 2025, eligiendo a Paige Bueckers como número uno.

Awa Fam se lamenta durante el último Eurobasket. / EFE

Fam, pívot del Valencia Basket de 19 años, podría caer en cualquiera de estas franquicias, ya que las proyecciones ('mocks') del draft que elaboran los medios la ponen entre las favoritas, junto a las estadounidenses Azzi Fudd, Lauren Betts y Olivia Miles.

ESPN pone a la santapolera como el segundo 'pick' del draft con destino a Minnesota, mientras que The Athletic o CBS Sports la tienen en el número uno.

Sus competidoras han sobresalido en el baloncesto universitario, con Betts como campeona y 'MVP' del 'March Madness' con UCLA. La pívot, de 2,01 metros, nació en Vitoria hace 22 años cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el TAU Cerámica (Baskonia).

De confirmarse las predicciones, Fam se convertiría en la española mejor situada en un draft de la WNBA, superando el precedente de la gallega Raquel Carrera, elegida en el puesto número 15 en 2021 por Atlanta Dream, aunque no llegó a debutar en Estados Unidos.

También podría superar el 'pick' de Ricky Rubio en la NBA, que fue elegido en la quinta posición del draft en 2009.

La jugadora alicantina de baloncesto Awa Fam recoge su premio de manos de los Reyes de España. / J.J.Guillen / EFE

Salto en las condiciones

De llegar finalmente a la WNBA, serán la promoción de 'rookies' que estrene el nuevo convenio colectivo que acaban de acordar el sindicato de jugadoras y la liga, tras casi dos años de intensas negociaciones.

El acuerdo representa una importante mejora en las condiciones de las jugadoras al elevar de 1,5 a 7,5 millones de dólares el límite salarial para los equipos.

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Para las 'rookies', la próxima número uno pasará a percibir cerca de 500.000 dólares en su primera temporada, nada que ver con los 80.000 que ha recibido Paige Bueckers este 2025.