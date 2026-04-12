El Barça vende entradas VIP para el clásico que decidirá LaLiga a 10.000 euros

Fútbol Club Barcelona y Real Madrid siguen manteniendo una gran lucha por el título de Liga, pese a estar bastante más implicados en la pelea por meterse en las semifinales de la Champions intentando superar sus complicadísimos duelos con Atlético de Madrid (2-0) y Bayern de Munich (1-2), respectivamente.

Los dos últimos tropiezos del conjunto merengue, frente a equipos menores (2-1 frente al Real Mallorca, en Palma y 1-1 ante el Girona, en el Santiago Bernabéu), y las dos últimas victorias de los culés (1-2 en el Metropolitano y, ayer, 4-1 ante el Espanyol), han permitido al conjunto del alemán Hansi Flick colocarse ya con 9 puntos de ventaja sobre los pupilos de Álvaro Arbeloa.

Eso significa que los barcelonistas tienen prácticamente sentenciada a su favor LaLiga y, más pronto que tarde, acabarán renovando el título. De lograr los dos conjuntos el ‘pleno al 9’, es decir, ganar los tres compromisos que tienen antes de enfrentarse en el Spotify Camp Nou, el clásico del 10 de mayo, a las 21.00 horas, podría ser la primera oportunidad de los azulgranas para proclamarse campeones ante 62.000 aficionados.

Cita, el 10 de mayo

Antes de esa jornada, el Barça recibirá al Celta y viajará a Getafe y Pamplona (Osasuna), mientras que el Real Madrid recibirá al Alavés en el Santiago Bernabéu y tendrá que viajar a Sevilla para enfrentarse al Betis y a Cornellà-El Prat para jugar contra el RCDEspanyol.

Sabido es, pues fue motivo de amplia polémica durante la reciente campaña electoral en la que Joan Laporta volvió a salir reelegido presidente del FC Barcelona por una inmensa mayoría de socios frente al empresario Víctor Font (32.934 votos contra 14.385), que muchos socios y aficionados se quejan continuamente de lo caras que son las entradas para, en estos momentos en que se está reconstruyendo el Spotify Camp Nou, poder acudir a ver los partidos de su equipo. "Hay más extranjeros, que socios y aficionados al Barça", solía criticar Font.

Ferran, celebrando, ayer, uno de sus dos goles ante el RCDEspanyol. / Enric Fontcuberta / EFE

El Barça cuenta, tras el nuevo traslado al Spotify Camp Nou con unos 22.000 abonados y, por tanto, actualmente puede tener alrededor de unas 40.000 entradas disponibles para cada partido. Pues bien, Manolo Oliveros, veterano locutor y comentarista de los partidos del Barça en la COPE, explicó, anoche, que para asistir al próximo clásico del 10 de mayo, las entradas a la venta, de momento, están entre los 2.450 euros en la zona VIP Balcón Gol y los 10.000 euros en la Zona Jugadores.

En la web del FCBarcelona no hay, de momento, entradas del paquete Basic para el próximo Barça-Real Madrid y, en la taquilla VIP, los precios oscilan entre los 2.450 y 10.000 euros, catering incluido.

En efecto, en estos momentos, si se entra en la web oficial del FCBarcelona, no hay aún entradas disponibles para el Barça-Real Madrid decisivo para LaLiga en la taquilla Basic (“temporalmente no disponibles”) y, al acceder a la zona VIP, con catering incluido una hora y media antes del partido y una hora después, se pueden encontrar entradas entre 2.450 euros y 10.000 euros.

Las más caras, es decir, las de 10.000 euros, tienen “visión directa al túnel de jugadores, asientos cerca de los jugadores y banquillos y catering”. No es nada nuevo que las entradas sean carísimas. Por ejemplo, la entrada más barata para ver el Barça-Celta, del miércoles 22 de abril, cuesta 349 euros.

Oliveros también explicó que muchos de los socios y aficionados que acudieron ayer al Spotify Camp Nou se encontraron un pasquín, colocado en el cristal delantero de su coche, aplastado con uno de los limpiaparabrisas, en el que se les ofrecía la posibilidad de vender su abono y/o entrada para el clásico.

El texto del pasquín era “compramos tus entradas y abonos al mejor precio. Socios del Barça”. Y, debajo (ver la imagen que ilustra esta información), había un móvil y WhatsApp.