TENIS
Final de Montecarlo: Alcaraz - Sinner, en directo
El murciano busca revalidar título en Mónaco
Redacción
El partido tuvo sus momentos delicados, pero Carlos Alcaraz logró este sábado superar al tenista local Valentin Vacherot para meterse en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo, la primera gran cita de la gira de tierra. Su victoria, por doble 6-4, da muestra de la gran regularidad que el murciano ha adquirido a lo largo de la semana, y que pretende prolongar en la final por el título.
Enfrente tendrá al de siempre: Jannik Sinner. El italiano, tras completar un cuadro casi impecable y derrotar a Zverev en semifinales con un contundente 6-1/6-4, buscará seguir con la buena racha tras sus triunfos en Indian Wells y Miami. De doblegar a 'Carlitos', Sinner recuperaría el primer puesto del ranking mundial.
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
- Las obras en la Estación Central de Alicante llegan a su momento más crítico
- Ingresada en la UCI la menor atropellada en la A-31 a la altura de Alicante esta madrugada
- El tiempo en Alicante este sábado: la provincia afronta una jornada muy cambiante
- Así quedan los salarios para los 1.500 trabajadores alicantinos del sector del mármol
- Sanidad retira una crema solar SPF 50 por contener una sustancia prohibida
- La apertura este mes en Elche de la pasarela sobre las vías solucionará el riesgo del cruce indebido
- Aparatoso accidente en la A-31 a su paso por Sax