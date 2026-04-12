El Ilicitano respira y el Intercity se mete en un lío

El Elche Ilicitano confirmó su reacción en la segunda mitad de temporada con una nueva victoria, en duelo de filiales ante el del Tenerife, que les acerca a la permanencia en Segunda RFEF. Sensación totalmente apuesta a la que transmite un Intercity que cada vez ve más de cerca la zona roja de la tabla clasificatoria, tras una nueva derrota. También cayó este fin de semana el Orihuela, en su visita al Moscardó, mientras que el Alcoyano no pasó del empate.

Derrota oriolana

El Orihuela se dejó en Madrid los tres puntos que no pudo hacer buenos tras el empate en casa ante el Conquense. El conjunto escorpión visitaba a un Colonia Moscardó al que le iba la vida en el encuentro para aferrarse a la salvación. Más intensidad y colmillo local en los minutos claves, amén del gol de Dani Martínez en el segundo tiempo, hicieron inviable en el tramo final que los alicantinos pudieran sumar algo de valor.

El Ilicitano sigue en racha

Salvo hecatombe, el Ilicitano dejó encarrilada la permanencia con el triunfo ante el filial del Tenerife en un encuentro que adelantó el conjunto canario con el gol a los diez minutos de Zubelzu. Anotaba el empate Álex Sánchez y antes del descanso, Owen paraba un penalti a los de casa. En la reanudación, remontada completada con los goles de Padilla y Sciancalepore para sumar de tres ante un rival de «play-off».

El Intercity cae ante el colista

El colista pintó la cara a un Intercity que sigue complicándose el final de temporada. Lejos de su objetivo real, la visita a Vallecas acució la situación del equipo alicantino. Pese a adelantarse de penalti con el gol de Julio Gracia, antes del descanso Sito dejaba a los suyos en inferioridad. Con empate a un gol al paso por vestuarios, la reanudación fue un calvario, con dos goles más del filial rayista que encienden las alarmas en el Antonio Solana.

Noticias relacionadas

Tablas en El Collao

El Alcoyano se atascó ante la portería de un Terrassa que trabajó bien defensivamante y se sostuvo en una primera parte donde los locales fueron un vendaval. Hasta cinco ocasiones tuvo el equipo de Fran Alcoy, topando con el meta egarense. La segunda parte, de dominio local nuevamente, propuso menos ocasiones, y el Alcoyano se tuvo que conformar con un punto.