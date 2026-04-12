Jean Montero gana el gran duelo dominicano en Málaga

Con este Jean Montero nada es imposible. Si bien es cierto que el Valencia BC hizo un gran partido coral y que también estuvieron a un gran nivel Badio y Pradilla, el estado de forma del dominicano permite soñar con todo. A sus 29 puntos, le sumó 4 rebotes y 3 asistencias y acabó imponiéndose en el particular duelo con su compatriota Chris Duarte, el mejor de los locales con otros 22 puntos. Ni el cansancio ni las lesiones pudieron frenar a un Valencia Basket que derrotó al Unicaja 89-66 y que consolida aún más su segunda plaza en la Liga Endesa a la espera de ver si es posible asaltar el liderato de la Euroliga en la última jornada de la Fase Regular.

Tras dos duros partidos de Euroliga entre semana y con la obligación de hacer un descarte de un jugador no formativo al tener ya lesionados a los españoles López-Arostegui y Sergio de Larrea, Pedro Martínez dio descanso a Matt Costello y apostó de inicio por un quinteto con Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako.

Aunque Perry logró responder con un triple a los dos primeros tiros libres de Badio, el senegalés empujaba de los taronja en unos primeros minutos plenos de energía y acierto en el que sumó seis puntos para poner el 3-9, tras un robo que acabó en mate.

Justo antes, Taylor anotaba un 2+1 en su primer partido de Liga Endesa como visitante en el Martín Carpena tras su salida del Unicaja el pasado verano. Ni rastro de cansancio de momento, aunque tras una pequeña reacción local y al encadenar varias acciones de juego seguidas sin parón, Pedro Martínez acababa cambiando el quinteto al completo antes del ecuador del primer cuarto.

Neal Sako y Darius Thompson, en una acción defensiva en el Martín Carpena. / acb Photo / Mariano Pozo

Reuvers en la pintura y Montero en el exterior, ayudaban a los taronja a mantener su ventaja en el marcador y a aunque el Unicaja logró recortar después diferencias con el también dominicano Chris Duarte, un triple de Yankuba Sima cerraba los primeros diez minutos con un 23-27. El catalán, en su primer balón en el regreso a la que también su casa, no se lo pensó y se sumó a la habitual fiesta taronja desde el 6,75.

Segundo cuarto

Isaac Nogués, el único que no había jugado en el primer cuarto, salía de inicio en el segundo, que arrancó con un triple de Moore. El estadounidense ya había anotado 20 puntos en la anterior visita a Málaga esta temporada, en la semifinal de la Supercopa Endesa.

Pradilla con una bandeja y Montero con un nuevo triple, permitían poner la máxima diferencia hasta el momento con un +7 (28-35), pero el acierto de Tillie desde el 6,75 y de Cobbs permitían al Unicaja ponerse a solo un punto (38-39).

Un tiempo muerto daba un respiro a los taronja , pero en la vuelta a la pista, Balcerowski castigaba una y otra vez el aro visitante para poner el 43-39 y obligar a una reacción de los de Pedro Martínez, que acumulaban un parcial en contra de 12-2.

Cinco puntos de Darius y cuatro de Montero, ambos con un triple, permitían reducir diferencias, pero el dominicano no logró poner por delante a los taronja en la última posesión antes del descanso, al que llegó con 12 puntos y 11 de valoración. La igualdad estadística era prácticamente total en cada faceta del juego y hasta 10 jugadores taronja ya habían anotado.

Jaime Pradilla, en el partido ante el Unicaja. / acb Photo / Mariano Pozo

Montero, en estado de gracia

En apenas unos segundos tras la reanudación, Sako aprovechaba una asistencia de Badio para devolver la ventaja a los taronja bajo del aro. El Valencia BC aumentaba su intensidad defensiva, el Unicaja tenía problemas para ver aro y Montero hurgaba en la herida local con un nuevo triple y siete puntos consecutivos.

Los taronja compartían bien el balón y tras una canasta de Pradilla, Montero encontraba a Badio con un pase vertical hacia el aro para que el senegalés aumentara una diferencia que llegó a ser de +9 (56-65) después de dos tiros libres de Moore.

El Unicaja parecía estar contra las cuerdas, pero se agarraba al partido y en apenas unos minutos, volvía a meterse de lleno en él gracias a un parcial de 7-0, liderados por Balcerowski y un Duarte que hacía daño tanto anotando como asistiendo a sus compañeros.

Pedro Martínez paraba el partido con 63-65 y en la vuelta a la pista, Badio con un triple y Taylor, con una canasta a tablero bajo el aro, devolvían algo de oxígeno a los taronja (63-70). Nada definitivo y menos tras un nuevo triple de Audige, aunque el Valencia BC respondía después con un tiro libre de Key y un mate de Sima, al que encontraron sobre la bocina solo bajo el aro.

Ibon Navarro pedía un nuevo tiempo muerto, pero Montero volvía a minar la moral del Unicaja con un nuevo triple en la reanudación, que puso el 66-76. Perry, con dos tiros libres, aún reduciría diferencias antes del último cuarto, al que se llegó con un 68-76. Nada decidido pero con las mejores sensaciones posibles ante el estado de gracia de Montero, que sumaba ya 22 puntos.

Jean Montero intenta defender un tiro de su compatriota Chris Duarte / acb Photo / Mariano Pozo

Montero supera a Duarte

Pradilla, con una entrada a canasta y un tiro libre tras antideportiva, aumentaba diferencias para hacer aún más complicada la remontada local. El Unicaja fiaba sus opciones al acierto de Duarte y de Tillie y aunque anotaban, Moore y de nuevo Montero tiraban del carro taronja para mantenerse o incluso superar la barrera de los 10 puntos por momentos.

Badio, desde el 6,75 y Reuvers, con su acierto en la zona, sentenciaban el partido, poniendo el 81-91 a falta de 1:22 para el final. Ibon Navarro paraba el partido y aunque Duarte anotó instantes después un triple muy lejano, Badio y Montero, con un 2+1, volvían a responder a otro triple de Duarte que vino con un tiro libre adicional para poner el 89-93 a falta de 36 segundos.

Noticias relacionadas

Ya no pudo el Unicaja obrar el milagro y el Valencia BC cerró una semana perfecta con tres victorias, dos en Euroliga y otra en la Liga Endesa (89-96).