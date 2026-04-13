El benidormense Héctor Álvarez brilla en el pavés de la París-Roubaix

Compañero de equipo de Juan Ayuso en el Lidl-Trek y dando pasos en el ciclismo para hacerse un hueco en la élite. El benidormense Héctor Álvarez es una de las promesas más destacadas del pelotón internacional. Y este fin de semana, en todo un evento como la París-Roubaix, ha dado un nuevo aviso de lo que puede estar por venir.

Poco antes de que Wout van Aert le ganara a Tadej Pogacar en la emocionante carrera de los «mayores» se disputó la llamada París-Roubaix Espoirs, cita destinada a corredores sub-23, aquellos que están llamados a dominar el pavés en el futuro. Un trofeo que, en su día, conquistaron ciclistas como Stephen Roche, Filippo Ganna o Tom Pidcock y en la que, en esta edición de 2026, Héctor Álvarez partía como uno de los hombres a tener en cuenta.

Álvarez terminó quinto la París-Roubaix sub-23, esprintando por la victoria en un grupo de nueve corredores en el que se impuso el italiano Davide Donati, tras 159 kilómetros que imitaban la dureza de la prueba reina, con pasos por tramos épicos como el Carrefour de l’Arbre. Allí resistió el alicantino y aspiró al triunfo hasta el último momento. Y allí hizo historia, especialmente a nivel nacional.

Mejor español de siempre

El ciclista del Lidl-Trek, que en este 2026 ya se ha dejado ver con el primer equipo en la Challenge de Mallorca, la Vuelta a Murcia y la Vuelta al Algarve, donde terminó 17º en la general y como tercer mejor joven, firmó la mejor actuación de un español en la París-Roubaix Espoirs, cuya primera edición se remonta al año 1967 y en la que hasta la fecha Rafael Guerrero había sido sexto en 1985 e Iván García Cortina décimo en 2016.

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Héctor Álvarez, en el podio con la medalla de bronce / RFEC

Un nuevo paso en la prometedora carrera de Álvarez, que en su calendario para esta temporada tiene señalado el Tour del Porvenir, en verano, como carrera en la que brillar, además de seguir dando pasos junto a Ayuso y compañía para ganarse un hueco en la estructura World Tour.