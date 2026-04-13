Comienza un nuevo juicio por la muerte de Maradona casi un año después de anularse el primero

Un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud comenzará este martes en Buenos Aires, tras la anulación en mayo de 2025 del primero a causa de la destitución de una de las magistradas por su participación en la grabación clandestina de un documental dentro del tribunal.

El primer juicio comenzó el 11 de marzo de 2025 y celebró 21 audiencias por las que desfilaron 44 testigos, entre ellos, las hijas del astro, Dalma, Gianinna y Jana Maradona, pero fue anulado el 29 de mayo tras descubrirse la participación de la magistrada Julieta Makintach en un documental que se iba a titular 'Justicia Divina'.

"Que se sepa la verdad"

Jana Maradona dijo, en una entrevista con EFE el pasado mes de diciembre, que la anulación del juicio fue para ella como si su padre "se hubiera vuelto a morir" y que el proceso, aunque fallido, le permitió "poner a cada persona en su lugar". "Quiero que se complete el juicio y que se sepa la verdad, ni más ni menos", expresó Jana.

Las hijas de Maradona, en una imagen de archivo. / EP

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, tras un paro cardiorrespiratorio cuando recibía cuidados domiciliarios en una casa de un barrio exclusivo de la provincia de Buenos Aires, a las afueras de la capital argentina.

La decisión de llevar a cabo sus cuidados fuera de un centro médico, así como la calidad de los mismos, fueron temas centrales del primer juicio, por lo que se espera que vuelvan a discutirse, ya que permiten comprender si la muerte del astro era evitable y qué responsabilidades penales tendrían los profesionales de la salud que lo atendieron.

El abogado de Milei

Este martes volverán al banquillo el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Lepolodo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa de medicina privada Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

El abogado de Luque ahora es Francisco Oneto, el mismo que defiende al presidente Javier Milei en causas de calumnias e injurias y quien no formó parte del primer juicio. Al ser consultado por EFE sobre los preparativos, aseguró que estaba "viendo (juicios de) crímenes americanos, como el de OJ Simpson, para obtener inspiración".

Su defendido, según declararon las hijas de Maradona, fue quien insistió en que la modalidad domiciliaria era la mejor para la recuperación del exfutbolista. Según la acusación, al astro no se le brindó la debida atención y se "ignoró y menospreció" la sintomatología de una insuficiencia cardíaca.

La única presente

También estaba a la cabeza del equipo médico Cosachov, quien, según los fiscales, no administró de manera adecuada la medicación y se desentendió de los efectos adversos, aunque durante el interrumpido juicio no llegaron a presentarse testimonios o pruebas de relevancia en torno a esa acusación.

Cosachov, a su vez, está acusada de no hacerse cargo de la reanimación del paciente, conforme a lo que las buenas prácticas médicas exigían, teniendo en cuenta que era la única médica presente cuando falleció Maradona.

Tampoco se presentaron, en el fallido juicio, pruebas contundentes contra el psicólogo especialista en adicciones Carlos Díaz y el hecho de que Maradona muriera sin alcohol u otras drogas en sangre es uno de los argumentos más sólidos de su defensa.

Inconsistencias

De hecho, de acuerdo a la acusación y las declaraciones de testigos, el equipo médico se concentró exclusivamente en las adicciones del astro, descuidando patologías que presentaron síntomas observables y que derivaron en su muerte.

Di Spagna, un médico clínico que acudió dos veces al domicilio y nunca cobró sus honorarios, está acusado de no controlar regularmente el estado de salud del paciente, mientras que a Forlini se la acusa de no haber provisto, desde una empresa de medicina privada, una correcta atención domiciliaria.

El enfermero y su coordinador están acusados de inconsistencias entre la atención real brindada al paciente y lo reportado en las planillas.

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El nuevo juicio estará a cargo de Tribunal en lo Criminal (TOC) Nº 7 de la localidad bonaerense de San Isidro, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani, y celebrará sus audiencias los martes y jueves de cada semana.