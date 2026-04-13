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Ciclismo

El xixonenc Pepe Arques, el futuro del ciclismo en pista

El alicantino gana tres títulos en el Campeonato de España júnior y cadete disputado este fin de semana

Pepe Arques, tras ganar uno de sus oros nacionales

Pepe Arques, tras ganar uno de sus oros nacionales / INFORMACIÓN

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El joven ciclista de Xixona Pepe Arques consiguió este fin de semana en el Campeonato de España de Pista júnior y cadete disputado en Galapagar tres títulos nacionales.

Arques subió a lo más alto del podio en las pruebas de Velocidad Individual, 500 metros CRI y Keirin. Además, junto a Céspedes, Fortea y Machancoses se colgó la medalla de plata en Velocidad por Equipos.

«Ha sido un Campeonato en los que he obtenido muy buenos resultados, acabando con tres oros y una plata. Estoy muy contento de como me ha salido todo», señaló un satisfecho Pepe Arques a la hora de realizar el balance de su exitosa participación en el campeonato nacional de su categoría.

El ciclista alicantino reconoce que «iba con muchas ganas a este Campeonato de España porque en el último mes de preparación había sentido una mejora respecto a la Copa. Luego, los resultados me han demostrado que las sensaciones eran muy buenas».

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«En cada prueba me sentí con mucha fuerza obteniendo buenos tiempos y ganando con superioridad a mis contrincantes. Siento que he dado un importante paso adelante y a partir de ahora hay que seguir en esta línea, trabajando duro», concluye Arques, que apunta a tener un futuro prometedor en ciclismo en pista.

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