Aarón Gutiérrez, tras su regreso con el Horneo: "Han sido unos meses complicados, pero estoy muy feliz"

La permanencia virtual lograda por el Horneo Alicante el pasado sábado, tras vencer a Granollers en una exhibición colectiva, trajo consigo otra noticia positiva. El lateral Aarón Gutiérrez volvió a jugar cerca de cuatro meses después, tras causar baja por motivos personales, y ya está de vuelta en la dinámica del equipo entrenado por Roi Sánchez.

"Bien, estoy bien y muy contento por el hecho de haber podido volver. Estoy muy contento por los compañeros, el staff técnico y toda la ciudad. Ahora lo que toca es ir poquito a poquito recuperando sensaciones tanto en pista como en los entrenamientos, pero la verdad que estoy feliz. Muy contento", afirmó en su vuelta al Pitiu.

"No hay mejor manera para volver que en una victoria así de importante, frente a nuestra gente, y contra un rival como Granollers que ya sabemos el nivel que tienen. Son un equipo que pelea cada año por estar arriba, por entrar en Europa. El objetivo era pelear y nos hemos llevado los dos puntos, así que muy contento", dijo tras el triunfo.

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"Han sido unos meses un poco duros personalmente, pero he ido trabajando poco a poco desde casa lo que podía. Se ha visto reflejado que he podido dar lo mejor de mí, pero poco a poco toca ir mejorando en esas sensaciones. He vivido una mezcla de sensaciones entre nervios por volver a jugar y las ganas acumuladas por volver a estar aquí. Me llena de orgullo", destacó Aarón tras volver a vestir la camiseta del Horneo Alicante.