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Atletismo

La atleta de Elche Rocío Campanini brilla en el Nacional de Trail

La deportista ilicitana lidera a la Comunidad Valenciana hacia el podio por equipos en la prueba de Oviedo y consigue el quinto puesto individual

Campanini mirando a cámara con otras atletas de la selección autonómica de la Comunidad Valenciana tras recibir la medalla de bronce

Campanini mirando a cámara con otras atletas de la selección autonómica de la Comunidad Valenciana tras recibir la medalla de bronce / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La atleta de Elche sub23 Rocío Campanini ha firmado este fin de semana una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Trail Running “El Prerrománico”, disputado en Oviedo (Asturias), donde logró una quinta posición individual que confirma su progresión en esta exigente disciplina.

La competición, que reunió a algunas de las mejores corredoras del panorama nacional, supuso un reto de alto nivel tanto por el recorrido como por la participación. En ese contexto, Campanini no solo se mantuvo entre las mejores, sino que además fue la primera atleta de la Comunidad Valenciana en cruzar la línea de meta.

La atleta de Elche sub23 Rocío Campanini ha firmado una destacada actuación

La atleta de Elche sub23 Rocío Campanini ha firmado una destacada actuación / INFORMACIÓN

Rendimiento clave en la clasificación por equipos

El papel de la corredora ilicitana resultó determinante para el resultado colectivo. Gracias a su rendimiento, la selección autonómica logró subir al podio nacional por selecciones, alcanzando una meritoria tercera posición con el equipo de la Comunidad Valenciana.

Sus puntos fueron, además, decisivos para consolidar a la selección en la clasificación final, contribuyendo de forma directa a situarla entre las mejores del campeonato. En una competición donde cada resultado individual suma para el conjunto, la actuación de Campanini fue clave para el éxito global.

Regularidad y liderazgo en carrera

A lo largo de la prueba, la atleta mostró una gran regularidad, manteniéndose en los puestos de cabeza desde los primeros tramos y gestionando con solvencia las dificultades del recorrido. Su capacidad para adaptarse al terreno y mantener el ritmo le permitió asegurar una posición destacada en la clasificación general.

El campeonato “El Prerrománico” se caracteriza por su dureza técnica y física, lo que añade valor al resultado conseguido por la ilicitana, que compitió frente a un alto nivel de exigencia.

Proyección en el trail nacional

Con este resultado, Rocío Campanini refuerza su posición como una de las jóvenes promesas del trail running nacional, especialmente en la categoría sub23. Su rendimiento en Oviedo no solo evidencia su evolución deportiva, sino que también la sitúa como una pieza importante dentro del equipo autonómico.

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