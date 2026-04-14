Awa Fam: "Estar en la WNBA es un sueño que tengo desde los 12 años"

La alicantina Awa Fam (Santa Pola, 2006), seleccionada este lunes en el número tres del draft de la WNBA, aseguró que llegar a la liga femenina de Estados Unidos es "un sueño" que tenía desde los 12 años.

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso" afirmó Fam tras ser seleccionada por las Seattle Storm.

Fam, pívot de 19 años del Valencia Basket, fue la primera jugadora elegida en el draft de fuera de Estados Unidos.

Seguir creciendo

"Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven, tengo 19 años, y llegaré a la WNBA con solo 20, pero también sé que soy madura", aseguró Fam.

"Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", añadió.

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Awa Fam obtuvo la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021 y el quinto puesto de Ricky Rubio e igualando el tercero de Pau Gasol en 2001.