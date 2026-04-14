Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plantón técnicos Les NausAwa FamDiplomas firma MazónCoches fantasma WallapopCortes tráfico Santa FazJuicio Rafa Mir
instagramlinkedin

En Buenos Aires

Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona contra siete sanitarios

El primer juicio se suspendió tras inhabilitar a una de las magistradas por haber participado de manera clandestina en la grabación de un documental sobre el proceso

Fans de Maradona durante el reinicio del juicio.

Fans de Maradona durante el reinicio del juicio. / EP

EFE

Buenos Aires

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud, tras la anulación del primero en mayo de 2025, comenzó este martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires con la presencia de la familia del astro argentino.

Cerca de las 10:00 horas (13:00 GMT) entraron a los tribunales de la localidad bonaerense de San Isidro Dalma y Gianinna, las hijas mayores de Maradona. Poco antes había llegado Jana, la menor.

Noticias relacionadas

El primer juicio se suspendió tras inhabilitar a una de las magistradas por haber participado de manera clandestina en la grabación de un documental sobre el proceso, lo que supuso un gran escándalo y debió programarse un nuevo juicio desde cero, que comenzó hoy en medio de una gran expectación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal
  2. Cuenta atrás para Alicante Park: el Intercity compra los terrenos en Rabasa
  3. Los colombianos, marroquís y rusos impulsan el récord de empleo en Alicante
  4. El Parque Central de Alicante, al detalle: un soterramiento 'a medias' con hasta cinco pasos para unir los barrios
  5. Moros y Cristianos de Alcoy 2026: Una Trilogía Festera histórica por el 750 aniversario de San Jorge
  6. El sentido único en Arenales del Sol, en Elche, pasa factura: atascos, confusión y menos ventas
  7. Seiscientos pacientes al año «viven» en los hospitales de la provincia de Alicante porque se niegan a coger el alta
  8. Nuevo capítulo en la polémica de la Hoguera de la Albufereta: el Síndic investiga al Ayuntamiento

Los ecologistas denuncian ante la CHJ los continuos vertidos contaminantes a los ríos en Alcoy

Los ecologistas denuncian ante la CHJ los continuos vertidos contaminantes a los ríos en Alcoy

Barcelona Open: Carlos Alcaraz - Otto Virtanen, en directo

Barcelona Open: Carlos Alcaraz - Otto Virtanen, en directo

Michael Saylor lanza su pronóstico más radical: ve Bitcoin en 21 millones de dólares y acelera su plan financiero

Michael Saylor lanza su pronóstico más radical: ve Bitcoin en 21 millones de dólares y acelera su plan financiero

Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona contra siete sanitarios

Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona contra siete sanitarios

Despliegue de seguridad de Sant Joan para Santa Faz: 226 policías, drones y unidad canina

Despliegue de seguridad de Sant Joan para Santa Faz: 226 policías, drones y unidad canina

Los alumnos recibirán de dos a cuatro horas de formación en todo el curso para actuar ante emergencias

Los alumnos recibirán de dos a cuatro horas de formación en todo el curso para actuar ante emergencias

El Ayuntamiento de Alicante presume de gestión en Tabarca pese al deseo de los vecinos de independizarse

El Ayuntamiento de Alicante presume de gestión en Tabarca pese al deseo de los vecinos de independizarse
Tracking Pixel Contents