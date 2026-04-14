La Peña Madridista de Callosa de Segura homenajeará a Mijatovic y a Lorenzo Sanz
El acto, que conmemora la Séptima Copa de Europa del Real Madrid, reunirá este sábado en el Hotel Meliá Alicante a peñas de toda España, autoridades y diversas personalidades en Alicante
La Peña Madridista de Callosa de Segura celebrará este sábado un emotivo homenaje a Pedja Mijatović y a Lorenzo Sanz, en un acto conmemorativo de la histórica Séptima Copa de Europa conquistada por el Real Madrid en 1998.
El evento tendrá lugar a partir de las 13:30 horas en un salón del Hotel Meliá Alicante, con capacidad para 600 personas. La cita reunirá a más de cuarenta peñas llegadas desde distintos puntos del país, así como a representantes de las cuatro federaciones más importantes del club blanco en España.
Está confirmada la presencia del propio Mijatović, autor del gol que dio la victoria al conjunto madridista en la final frente a la Juventus, así como la asistencia de Fernando Sanz, exjugador del club e hijo del expresidente homenajeado. También acudirá Francisco Moreno Cariñena, quien fuera presidente del Castilla.
El acto contará además con representación institucional, ya que más de una veintena de alcaldes de localidades cercanas han confirmado su asistencia. En el apartado cultural, está prevista la presencia del artista José Mercè, que actuará ese mismo día en la provincia de Alicante y a quien la peña pretende distinguir con la insignia de oro de la agrupación.
La Peña Madridista de Callosa de Segura cuenta actualmente con 1.785 peñistas, de los cuales 706 son socios del Real Madrid, lo que la sitúa como una de las agrupaciones más numerosas y activas vinculadas al club. Además, el viernes (19 horas) Mijatović también asistirá al acto de inauguración de la Peña de Alicante madridista Séptima Copa de Europa, en la calle Polux, número 26 y local 2.
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