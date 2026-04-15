El Huesitos La Vila cierra la segunda fase ante el Liceo

El Huesitos La Vila afronta este sábado (17.00) su último partido de la segunda fase de la competición en el campo del Liceo Francés, un rival muy en forma que ha ganado los dos últimos partidos y que viene en línea ascendente. El equipo de Falu Quirelli afronta este encuentro en busca de ganar buenas sensaciones de cara a la disputa de la eliminatoria de cuartos de final del "play-off".

El Huesitos espera recuperar efectivos de cara a la última fase de la competición para poder presentar batalla. Los vileros esperan resarcirse de la abultada derrota del pasado domingo en Burgos y reencontrarse con la victoria este sábado antes de centrar todos los sentidos en los cuartos de final ante un rival que se conocerá el domingo en función de los resultados de la última jornada.

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De cualquier forma, el Huesitos afronta estos duelos con la tranquilidad de tener la permanencia en la máxima categoría asegurada. El equipo viaja a Madrid sin presión en busca de recuperar las buenas sensaciones de cara a la primera eliminatoria del "play-off" por el título.