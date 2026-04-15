Del Polanens a la WNBA: "Awa Fam no tiene techo y conseguirá todo lo que se proponga"

Awa Fam ya es una realidad. Apuntaba a codearse en lo más alto del draft de la WNBA y así ha sido con su tercer puesto. Sin embargo, el camino hasta tocar la gloria no ha sido fácil y en ningún momento ha dejado de lado la ciudad donde se crio, Santa Pola.

Desde bien pequeña su vida ha estado ligada a su gran pasión, el baloncesto, por lo que año tras año ha ido quemando etapas junto a un balón y a una canasta. Su historia, extraordinaria a día de hoy, no se puede entender sin la presencia del club donde empezó a tirar sus primeros tiros, el CD Polanens.

Awa Fam, en un partido en su etapa en el CD Polanens de Santa Pola. / MCS

El equipo le abrió las puertas a Awa a los siete años y nada más cruzar sus caminos empezaron a ser conscientes de que se estaba gestando algo especial. "Cuando ella empezó destacaba por la altura que tenía. La veías y decías, con la altura que tiene, si sigue trabajando puede llegar lejos. El impacto que ha tenido es una completa fantasía, como entrenadora nunca puedes poner ningún techo. Awa sabía manejarse muy bien en las posiciones en las que juega ahora, de interior. A los once años medía lo mismo que yo, era un abuso de jugadora", destaca Marina Guilló, entrenadora de Awa Fam en la época de formación, en conversación con INFORMACIÓN.

Bajo las órdenes de Marina, Awa Fam disputó su segundo año de alevín. Al mismo tiempo compaginaba los entrenamientos en una categoría superior con un equipo formado por niñas, hasta que a los doce años, el Valencia Basket llamó a su puerta.

Fue durante un campeonato en el que fue observada por un ojeador del club. Se marchó a hacer una prueba, pero según su ex entrenadora, "el pescado ya estaba vendido" debido a su gran potencial. Su familia, pese a las dificultades, decidió dar el paso. Una decisión que, a día de hoy, se antoja inmejorable.

Un espejo donde mirarse

Su familia, de origen senegalés, recaló en Santa Pola hace 30 años y desde entonces se ha estado ganando la vida en los mercados. Es la pequeña de tres hermanos, Karim y Tala, recayendo en este último gran parte de la culpa de su amor por el baloncesto. Para Awa, su hermano mayor era un espejo donde mirarse, ya que, si Tala iba con una pelota, Awa le seguía detrás. A día de hoy compite en Irlanda de forma profesional, por lo que en las venas de la familia Fam-Thiam corre sangre baloncestística.

El límite de Awa Fam es el cielo y justo eso es lo que opina Marina Guilló. "Ahora mismo acaba de romper todos los techos, lo que acaba de conseguir es impensable. Es una animalada lo que ha conseguido con 19 años y también es increíble que una cría que empezó en un pueblo pequeño y en un club humilde sea número tres del draft. Es una pasada, Awa Fam no tiene techo, lo que se proponga lo conseguirá. El próximo objetivo supongo que será ser la "rookie" del año. Ella es consciente de que hay niñas que buscan reflejarse en ella, es un referente para las más pequeñas del club".

Sin olvidar su pasado

El hecho de codearse entre los más grandes no le ha hecho olvidarse de su pasado. "Awa nunca se ha desentendido de nosotros, la familia con su madre y sus hermanos siempre ha respondido también. En verano cuando hacemos campus, siempre viene a hablar con los niños, para nosotros sigue siendo una persona cercana y con los pies en el suelo. Normalmente, cuando alcanzas ciertas cosas parece que se pueden olvidar, pero ella es un orgullo, sentimos que sigue ahí".

Awa Fam posa con la camiseta de su nuevo equipo durante el evento del draft de la WNBA / Angel Colmenares/EFE

Su ex entrenadora no esconde la felicidad que supone ver a la santapolera en el número tres del draft, ya que la ha visto crecer y ha seguido sus pasos aunque estuviese a 200 kilómetros de distancia. La primera piedra está puesta y ahora, con la ilusión por bandera, Awa Fam seguirá reescribiendo la historia del deporte alicantino y español.