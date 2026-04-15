Roi Sánchez, antes del Bidasoa Irun-Horneo Alicante: "El trabajo de grupo se está imponiendo a las individualidades"

El Horneo Alicante se enfrenta este sábado (18:30 horas) al Bidasoa Irun en el Polideportivo Artaleku. Una semana después de ganar al Granollers, los de Roi Sánchez visitan a un histórico de la Liga Asobal. Para el técnico gallego, el encuentro no va a ser fácil: "Tenemos otro partido complicado contra otro de los mejores equipos de la liga. Habrá que prepararse bien". Además, asegura que los guipuzcoanos son un equipo "físico, con mucho talento, gol y movilidad".

En el partido de ida, celebrado en el Pitiu Rochel, el equipo dirigido por Alejandro Mozas se llevó la victoria por un solo gol en un mal día para los alicantinos. "No fue de nuestros mejores partidos y aun así les competimos", afirmó Sánchez. El técnico, a su vez, afronta el encuentro con la convicción de poder ganar por primera vez a domicilio en 2026: "Hemos tenido opciones para puntuar, pero la realidad es que no lo hemos hecho. Estamos acumulando derrotas fuera de casa, que no malos partidos, así que qué mejor que un escenario como Artaleku contra un histórico de la liga para hacerlo".

Lautaro Robledo dispara a portería en el Pitiu Rochel. / Héctor Fuentes

La victoria frente a Granollers sitúa al Horneo a siete puntos del descenso. "Tenemos más colchón con los de abajo. Todavía hay muchos partidos contra rivales directos, pero está claro que tenemos una buena ventaja y hay que darle valor", expresó el técnico. "Viendo la progresión de la liga, aún no estamos matemáticamente salvados, pero podemos estar un poco más tranquilos", añadió.

La tranquilidad del equipo no se entiende sin las buenas actuaciones de sus jugadores. Javier Borragán ha sido considerado el mejor jugador de marzo por la Liga Asobal e Iván Montoya fue incluido en el mejor equipo de la pasada jornada. Pese estos galardones, Sánchez prefiere pensar en toda la plantilla: "Me alegro por los jugadores, pero a mí me importa el colectivo. Los galardones son un reflejo del trabajo de todos los jugadores también. Ellos lo están haciendo muy bien, pero me quedo con el equipo y con el gran trabajo que estamos haciendo".

El encuentro también vio el regreso de Aarón Gutiérrez. "Estamos contentos por su vuelta. Es más que un refuerzo para el tramo final. Es una persona que se hace querer y nos hace muy bien como grupo. Que estuviera aquí con una sonrisa fue un impulso muy importante para ganar el partido. La vuelta de Aarón es muy importante en todos los sentidos", afirmó su entrenador.

De nuevo, Sánchez hizo hincapié en la importancia del grupo. "Es una de las cosas que mas orgulloso estoy, que somos un equipo y no individuos. El equipo trabaja y responde bien. Tenemos la calidad, pero poco a poco el trabajo de grupo se está imponiendo a las individualidades y eso se transforma en puntos", expresó el técnico gallego. A su vez, el vigués quiso agradecer al público, al que calificó de "extraordinario" por su aporte en la última victoria.

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Hubo un jugador concreto al que Sánchez sí quiso elogiar, Roberto Domènech. "A principio de temporada, la portería no estaba funcionando bien. Puede ser por muchos factores. A Roberto ya lo conocía de mi etapa en Barcelona. Creo que siempre hemos conectado bien. Parece que tenga 30 años por todo lo que lleva compitiendo, pero sigue siendo muy joven. Aquí está encontrando lo que necesita. Día a día se gana la confianza del equipo y me extraña que no esté en el equipo ideal de la semana, pero creo que, con partidos como este, lo estará dentro de poco", concluyó el entrenador.