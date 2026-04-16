El HLA Alicante juega contra el Alega Cantabria un duelo clave para mantenerse en "play-off"

El HLA Alicante se enfrenta este viernes (20:30 horas) al Grupo Alega Cantabria en el pabellón Vicente Trueba. Los de Rubén Perelló acumula dos derrotas consecutivas que tambalean lo que parecía una plácida clasificación a "play-offs". Si quieren conseguirla, el objetivo pasa por ganar al undécimo que, con un partido menos, está a cuatro puntos de los lucentinos.

Una victoria en los últimos cinco partidos hace que los alicantinos sean novenos con las mismas victorias que derrotas, catorce. El HLA no caía hasta esta posición desde octubre tras una derrota frente a Estudiantes. A falta de tan solo cuatro jornadas, imponerse al Alega Cantabria dejaría encarrilado el camino de los de Perelló hasta la promoción de ascenso.

Una dinámica similar al otro lado del parqué

El conjunto cántabro, dirigido por Lolo Encinas, ha triunfado en apenas dos de sus últimos cinco encuentros. Los de Torrelavega no consiguen afianzar la ventaja que les da jugar como locales. En sus últimos seis partidos en el Vicente Trueba, el próximo rival de los alicantinos ha ganado tantos partidos como ha perdido. Aun así, Rubén Perelló ha preferido respetar la entidad del partido. "Nos enfrentamos a un rival complicado. Es una salida difícil", expresó el técnico balear en la previa al partido.

En la ida, los de Encinas perdieron en su visita al Pedro Ferrándiz por 101-90. El acierto de Kevin Larsen en el tiro de tres y una buena segunda parte pusieron la guinda a la quinta victoria consecutiva del equipo alicantino. Esa acumulación de triunfos sigue siendo la mayor racha de los lucentinos esta temporada. El nombre a destacar por parte de los cántabros es Reggie Johnson. El base estadounidense es el máximo anotador de los rivales con 16,3 puntos por partido y un 48% de acierto en el tiro. Al igual que el HLA, el Alega Cantabria ha realizado varios fichajes a mitad de temporada. Entre ellos destaca el esloveno Miha Lapornik. Perelló se ha deshecho en elogios con el escolta: "Hicieron un gran fichaje. Es un jugador top de la liga en su posición y les hace ser un equipo con muchas armas". En la pintura, la mayor amenaza cántabra estará en el chino Yu Jiahao. El pívot promedia nueve puntos y cinco rebotes por partido. Para este, Perelló también dedicó unas palabras: "Yu tuvo un periodo de adaptación al baloncesto español, pero aquí ya nos hizo mucho daño. Es un jugador muy grande que domina la pintura y ahí es muy difícil pararlo".

La mala racha no desvía el foco

El HLA lleva dos derrotas seguidas. La actuación frente a Gipuzkoa podría generar dudas en el equipo dirigido por Rubén Perelló. Sin embargo, este confía en la habilidad de sus jugadores: "Afrontamos el partido con la idea de ser nosotros mismos. Intentaremos hacer un partido lo más regular posible, potenciando nuestras virtudes y compartiendo el balón". No obstante, el técnico mallorquín es consciente que los suyos deben mejorar si quieren mantener su plaza en los "play-offs". "Estamos incidiendo en las pérdidas y la selección de tiros. A partir de ahí, haremos nuestro baloncesto, competiremos y espero que lleguemos con opciones reales al final del partido. Ojalá poder traer una victoria que ahora mismo necesitamos y podamos dedicársela a nuestra afición", afirmó Perelló.

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De cara al encuentro frente al Alega Cantabria, Perelló podrá contar con todos sus jugadores, como ya hizo en el último encuentro en casa. Ahora, lejos del Pedro Ferrándiz, el entrenador piensa que la cancha rival puede beneficiar a su equipo: "Su pabellón es pequeño pero se llena. La gente aprieta, la pista está muy cerca y eso lo hace un campo complicado. Lo podemos ver con un prisma diferente. Puede ser un extra de motivación el tener a la gente apretando".