Ciclismo
Juan Ayuso no correrá las Clásicas de las Ardenas por una infección vírica
El ciclista de Jávea se perderá carreras importantes como la Amstel Gold Race, la Flecha Valona o la Liège-Bastogne-Liège
EFE
El ciclista alicantino Juan Ayuso (Lidl-Trek) no participará finalmente en las próximas Clásicas de las Ardenas después de que las pruebas médicas realizadas tras su paso por la Itzulia revelaran que ha sufrido una reciente infección vírica, por lo que no está todavía listo para regresar a la competición.
"Desafortunadamente, Juan Ayuso se perderá las próximas Clásicas de las Ardenas. Las pruebas médicas tras la Itzulia mostraron una reciente infección vírica y el español aún no está preparado para volver a competir", señaló su equipo en un comunicado.
De este modo, el corredor alicantino no estará en citas destacadas del calendario como la Amstel Gold Race, la Flecha Valona o la Liège-Bastogne-Liège, todas ellas pertenecientes al UCI WorldTour.
El de Jávea venía de una nueva contrariedad en la ronda vasca, donde se vio obligado a abandonar tras sufrir una caída en la cuarta etapa, disputada con salida y llegada en Galdakao sobre 167,2 kilómetros, en la que suponía su reaparición tras otro abandono previo.
Ayuso ya tuvo que retirarse anteriormente en la cuarta etapa de la París-Niza, cuando además marchaba líder de la clasificación general, en un inicio de temporada marcado por las caídas y por los infortunios físicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
- Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
- Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
- Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- Un hallazgo en la Universidad Miguel Hernández de Elche abre una nueva vía para entender la esquizofrenia