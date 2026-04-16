Juan Ayuso no correrá las Clásicas de las Ardenas por una infección vírica

El ciclista alicantino Juan Ayuso (Lidl-Trek) no participará finalmente en las próximas Clásicas de las Ardenas después de que las pruebas médicas realizadas tras su paso por la Itzulia revelaran que ha sufrido una reciente infección vírica, por lo que no está todavía listo para regresar a la competición.

"Desafortunadamente, Juan Ayuso se perderá las próximas Clásicas de las Ardenas. Las pruebas médicas tras la Itzulia mostraron una reciente infección vírica y el español aún no está preparado para volver a competir", señaló su equipo en un comunicado.

De este modo, el corredor alicantino no estará en citas destacadas del calendario como la Amstel Gold Race, la Flecha Valona o la Liège-Bastogne-Liège, todas ellas pertenecientes al UCI WorldTour.

El de Jávea venía de una nueva contrariedad en la ronda vasca, donde se vio obligado a abandonar tras sufrir una caída en la cuarta etapa, disputada con salida y llegada en Galdakao sobre 167,2 kilómetros, en la que suponía su reaparición tras otro abandono previo.

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Ayuso ya tuvo que retirarse anteriormente en la cuarta etapa de la París-Niza, cuando además marchaba líder de la clasificación general, en un inicio de temporada marcado por las caídas y por los infortunios físicos.