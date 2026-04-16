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Tenis

Roberto Bautista anuncia su retirada: "He dado todo lo que tenía dentro"

Tras una extraordinaria carrera, el tenista de Benlloc dejará la competición a final de temporada

12 títulos ATP, una ensaladera de Copa Davis, olímpico y número 9 del ranking mundial

Roberto Bautista, representando a España.

Roberto Bautista, representando a España. / JM López

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Roberto Bautista Agut, uno de los deportistas más importantes en la historia de la provincia de Castellón, ha anunciado que se retira a final de temporada. El tenista de Benlloc, que acaba de cumplir 38 años, ha anunciado el adiós a través de un comunicado: "He dado todo lo que tenía dentro".

Bautista, que competirá este mismo mes en el Mutua Madrid Open, seguirá jugando hasta final de temporada. Estos meses de despedida serán el broche a una brillante carrera profesional marcada por la constancia, y que incluye 12 títulos ATP, una ensaladera de Copa Davis y una cumbre como número 9 del ranking mundial.

Archivo - Roberto Bautista

Archivo - Roberto Bautista / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

“He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, explica Bautista, que también representó a España en los Juegos Olímpicos.

Una despedida

De esta manera, Roberto Bautista afronta lo que queda de temporada como una oportunidad para celebrar ese camino recorrido. El castellonense competirá con la misma exigencia de siempre, pero con la mirada puesta, también, en agradecer a todos los que le han acompañado: su familia, su equipo, sus amigos, sus compañeros, sus patrocinadores y, especialmente, los aficionados.

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Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz”, ha afirmado el de Benlloc.

LOGROS Y PALMARÉS

2004: Copa Davis Junior

2007: Futures Málaga y Xàtiva

2008: Futures Xàtiva, Martos y Córdoba

2009: Oro individual y bronce dobles Juegos Mediterráneos. Futures Badalona y Alcorcón

2010: Futures Murcia, Tipton y Móstoles

2012: Challengers de Roma, Orbetello y Pozoblanco

2014: ATP 's-Hertogenbosch y Stuttgart

2016: ATP Auckland y Sofía

2017: ATP Chennai y Winston-Salem

2018: ATP Auckland y Dubai

2019: Semifinal de Wimbledon. Número 9 ranking mundial. Ganador Copa Davis. ATP Doha

2022: ATP Doha y Kitzbühel

2024: ATP Amberes

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