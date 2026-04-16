Santa Pola acogerá el mayor evento mundial de paddle surf

Santa Pola será la casa del "paddle surf" mundial. Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de abril, la población del Baix Vinalopó acogerá la sexta edición del World SUP Festival Costa Blanca. El evento, organizado por el Club Deportivo Parres junto con el ayuntamiento, verá a más de 200 competidores de una veintena de países competir en hasta cinco disciplinas diferentes. A su vez, cualquier persona que quiera participar contará con dos pruebas "sencillas" de uno y tres kilómetros.

En la presentación del evento estuvo presente Ángel Piedecausa, concejal de deportes del municipio. Este invitó a los santapoleros a que "vengan a disfrutar de un gran evento deportivo y un auténtico espectáculo que es el número uno del "stand up paddle" a nivel mundial". También quiso agradecer al Club Deportivo Parres por "traer a casa este gran evento y por su impecable organización". El director del club, Daniel Parres, también estuvo junto al edil. Sobre el emplazamiento, este expresó: "Santa Pola desde siempre se ha volcado en cualquier evento deportivo y cuenta con un buen equipo que nos ayuda a la hora de poner en marcha un proyecto de esta envergadura. Siempre hemos querido tener un evento que tuviera la mejor visibilidad".

El evento contará de nuevo con la Feria Marinera de la Asociación de Comerciantes de Santa Pola. Su presidenta, Marinela Pomares, expresó que el comercio local se verá representado "a través de tiendas de todo tipo, con una programación amplia que iremos anunciando en nuestras redes". Esta feria comenzará este viernes con un desfile de banderas de todos los países participantes. Junto a ella, estuvo el concejal de comercio Joaquín Lozano. Este recordó que "Santa Pola es el mejor escenario para practicar este tipo de deportes" y agradeció "la implicación de la Asociación de Comerciantes con la Feria Marinera".

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Quienes también tuvieron representación fueron los deportistas. A la presentación acudieron dos palistas del club organizador, Sergio Cantoral y Alexia Soto. Cantoral, campeón del mundo de 100 metros sprint, declaró: "Tener en casa el evento más grande del mundo es increíble. Van a ser tres días sin parar de competir con deportistas de todo el mundo, con ganas de medirse sobre todo en la isla de Tabarca, que es el reto que más nos gusta a todos". Soto, por su parte, es subcampeona del mundo junior y campeona por equipos. "No solo las vamos a disfrutar los deportistas, sino que también la gente podrá disfrutar desde la playa o las embarcaciones", expresó la palista.