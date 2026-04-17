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TENIS

Alcaraz renuncia al Mutua Madrid Open por lesión por segundo año consecutivo

El tenista murciano se retiró del torneo de Barcelona por molestias en su muñeca y su baja se suma a la de Djokovic, con Sinner todavía en duda

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / Alejandro García / EFE

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Carlos Alcaraz ha anunciado a través de sus redes sociales que no disputará el Mutua Madrid Open que se disputa las dos próximas semanas. La lesión de muñeca que le obligó a retirarse del torneo de Barcelona es más importante de lo que parecía a primera vista y ha forzado al murciano a no jugar el Masters 1000 español por segundo año consecutivo.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha trasladado Alcaraz a través de sus redes sociales.

La noticia llega apenas dos días después de que Alcaraz abandonara el ATP 500 de Barcelona, después de ganarle a Virtanen en su debut. "Es una situación que creía que había sentido previamente y no iría a más, que eran simples molestias de exigencia de la semana, pero vistas las pruebas es una lesión un poco más seria de lo esperado y no voy a poder seguir en el torneo", explicó en Barcelona sobre "una molestia que fue yendo a más" y que finalmente le hace renunciar también a Madrid

Djokovic tampoco jugará en Madrid

Horas antes, Novak Djokovic también había anunciado que no disputaría el torneo de la Caja Mágica madrileña. Y se mantiene la duda de si Jannik Sinner, el número uno del mundo, acudirá a la capital española o si priorizará alargar su descanso hasta el Masters 1000 de Roma, el siguiente gran torneo del calendario.

El italiano, al igual que Alcaraz, no compitió en Madrid el año pasado, aunque en su caso fue por su sanción a la carta por dopaje. El tótem serbio sí estuvo presente en la Caja Mágica, pero apenas jugó un partido ante la afición española, eliminado por el italiano Arnaldi en su debut en la segunda ronda del torneo.

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Sinner seguirá de número uno

La ausencia de Alcaraz mantendrá a Sinner como número uno del mundo al menos hasta el Masters 1000 de Roma. En el Foro Itálico, la última gran cita de arcilla del calendario primaveral, se determinará quién accederá a Roland Garros como primer cabeza de serie.

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