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La Diputación convoca los Premios Provinciales del Deporte con 36.400 euros en galardones

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 5 de mayo

Imagen de los premiados en la Gala Provincial del Deporte del año pasado.

Imagen de los premiados en la Gala Provincial del Deporte del año pasado. / INFORMACIÓN

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Los Premios Provinciales del Deporte organizados por la Diputación de Alicante celebran este año su cuadragésima segunda edición como plataforma para poner en valor el trabajo, el sacrificio y el compromiso de los deportistas, técnicos y clubes del territorio. El plazo para optar a este reconocimiento, que distribuirá 36.400 euros, concluirá el próximo 5 de mayo.

“Desde esta institución queremos fomentar y recompensar valores como el esfuerzo, el espíritu de superación y la competitividad; pero también del trabajo en equipo, del respeto hacia el rival y de la resiliencia. Es, además, un recordatorio de la importancia de disfrutar de los triunfos sin olvidar que las derrotas también aportan enseñanzas esenciales para la vida”, ha señalado el diputado responsable del área, Bernabé Cano.

Los premios con dotación económica corresponden a las categorías de mejor deportista masculino y femenino, mejor club deportivo, mejor deportista con diversidad funcional, mejor técnico o técnica deportiva de la provincia y el Premio Promesas Antonio Cutillas.

A estos galardones se suma una mención especial dotada con una placa conmemorativa, dirigida a técnicos, directivos y demás y propuesta por la Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante. Por último, entre todas las candidaturas presentadas, excepto las correspondientes a mejor club y mejor técnico, se concederá un trofeo por votación popular al deportista que más votos reciba a través de la plataforma web.

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Tras el fallo del jurado, los Premios Deportivos Provinciales se entregarán en el transcurso de la Gala Provincial del Deporte, organizada por la Diputación.

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