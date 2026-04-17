La Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana rechaza medidas de la Federación Española por considerarlas discriminatorias

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana (FTCV) manifiesta su más firme y rotunda condena ante las actuaciones impulsadas desde la presidencia de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), encabezada por el Sr. Castellanos, que suponen un grave intento de vulneración de derechos fundamentales y libertades en el ámbito deportivo.

En particular, la FTCV rechaza cualquier iniciativa dirigida a limitar o impedir la libre participación de deportistas extranjeros residentes en España en competiciones oficiales, tanto de ámbito estatal como autonómico. Estas propuestas no solo carecen de amparo legal, sino que representan un claro retroceso en materia de derechos, integración e igualdad en el deporte.

Resulta especialmente preocupante que, en un contexto en el que el actual Gobierno de España trabaja en medidas orientadas a la regularización de más de 500.000 personas inmigrantes en nuestro país, la actual Junta Directiva de la RFET pretenda aprobar el próximo 18 de abril una modificación de sus estatutos con claros tintes discriminatorios y excluyentes.

Esta contradicción evidencia una desconexión absoluta con los valores sociales, jurídicos y democráticos que deben regir el deporte en España. La FTCV considera inaceptable que en pleno año 2026 se planteen medidas que, de facto, introducen criterios discriminatorios por razón de nacionalidad, contraviniendo tanto la legislación española como el marco jurídico europeo.

El deporte debe ser un espacio de inclusión, convivencia y respeto, nunca un instrumento de exclusión. Asimismo, la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana denuncia la reiterada invasión de competencias por parte de la RFET, así como los intentos de suplantar las funciones legítimas de las federaciones autonómicas.

Este tipo de actuaciones suponen un grave ataque al modelo descentralizado del deporte en España y al principio de autonomía federativa. Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana. La FTCV quiere subrayar que la Comunitat Valenciana es, hoy en día, un referente en inclusión dentro del taekwondo nacional. Nuestra federación trabaja activamente para garantizar que cualquier deportista, independientemente de su origen, pueda desarrollarse en igualdad de condiciones, fomentando valores de respeto, diversidad e integración social.

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Por todo ello, la FTCV declara con absoluta claridad: no vamos a permitir ninguna forma de discriminación, racismo o exclusión en nuestro deporte. Nos oponemos frontalmente a cualquier medida que atente contra la igualdad de oportunidades y los derechos de los deportistas.