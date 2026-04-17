El HLA Alicante retoma la senda de la victoria en Torrelavega

Era necesaria una victoria vista la situación clasificatoria y los últimos partidos. Así fue. Pero no sin sudar tinta china. En Torrelavega, el HLA Alicante volvió a dar un paso hacia delante en su objetivo de alcanzar los "play-offs". Con un resultado de 74 a 82, los alicantinos han recuperado sensaciones a domicilio y buscarán en Palma el próximo fin de semana presentar su candidatura más firme para la promoción por el ascenso.

No era un partido cualquiera y en juego estaba algo más que una victoria. Con todo esto en la cabeza entraron ambos conjuntos al parqué del pabellón Fernando Trueba. Los primeros en dar un golpe sobre la mesa fueron los locales con un triple de Pablo Hernández y el buen momento se prolongó hasta un parcial de 7-0.

Lo mejor: Los rebotes: los de Perelló terminaron con 45 mientras que el Grupo Alega Cantabria lo hizo con 34, una diferencia que desniveló el encuentro.

En ese preciso instante apareció Jordà y la balanza se empezó a desnivelar en favor de los alicantinos. Ocho puntos consecutivos de los visitantes y un acierto espectacular desde la línea de tres auparon al HLA en el marcador durante el primer cuarto para marcharse a la finalización del mismo con un resultado de 17-23.

Estaba siendo un partido muy entretenido con tintes de descontrol. Ante esta locura se erigió un gran Polanco, quién firmó un gran encuentro en la parcela ofensiva. Cada posesión era una batalla, pero siempre con la misma tónica, el HLA mandando en el marcador.

El ataque local creció gracias a los triples esquinados y con ello el partido se apretó hasta que los de Perelló, muy atentos durante los cuarenta minutos, volvieron a subir una marcha más. Con posesiones cortas y un ritmo endiablado volvieron a abrir distancias los alicantinos para marcharse al descanso siete arriba (34-41).

Próximo partido: El HLA Alicante se enfrentará a Palmer Basket el domingo 26 de abril a las 18 horas en Son Moix.

El paso por vestuarios pareció haberle sentado mejor a los cántabros, ya que se presentaron en la segunda mitad con un pequeño parcial favorable de cuatro puntos. El ataque lucentino sufría a cada posesión, lo que hizo que los locales se volviesen a acercar en el marcador. Poco duró la alegría en las gradas del Fernando Trueba, ya que Hollanders y Larsen, con dos triples providenciales, obligaron a Lolo Encinas a tener que parar el partido.

Avisó en la previa que quería evitar a toda costa entrar en un partido de parciales y a cada arreón visitante no dudaba ni un instante en frenar el ritmo. Ni los tambores de guerra resonando pudieron parar a un Lucentum que caminaba con paso firme hacia una nueva victoria. Por primera vez consiguieron superar los diez puntos de diferencia en el marcador, pero el Grupo Alega Cantabria aún tenía mucho que decir. 53-61 antes del último cuarto. Una situación ideal que no se podía desaprovechar.

Los de Perelló, muy conscientes de la renta que ostentaban, empezaron a jugar con el tiempo. Los aros se cerraron en los últimos diez minutos y con ello el ritmo bajó. Un triple a tabla de Alderete dio alas a los locales y tras ello Powell volvió a encestar de tres. Ganaba el HLA de cuatro y Perelló, con el miedo de evitar otro desliz, paró el partido.

Lo peor Lesión de Mike Torres: cuando el partido entraba en su fase final, el base notó una molestia que apunta a ser muscular.

Le funcionó bien la jugada al técnico mallorquín y a lomos de un gran Mike Torres el HLA se empezó a mover con rentas máximas. El partido parecía sentenciado y todas las canastas llegaban desde la línea de tiro libre, sin embargo, un tres más uno local, metió el miedo en el cuerpo. Por suerte no tuvo continuidad el último arreón y el HLA Alicante pudo cerrar el encuentro sin sufrir. 74-82 y 15º triunfo del curso.