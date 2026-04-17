El Horneo Alicante busca atar la permanencia en Irún

El Horneo Alicante visita este sábado (18:30 horas) el polideportivo Artaleku con el objetivo de ganar al Bidasoa Irun y dejar la salvación virtualmente asegurada. El conjunto dirigido por Roi Sánchez es noveno con 21 puntos, seis más que el equipo que marca el descenso. Una victoria en tierras vascas les dejaría a un punto de certificarlo, con cinco partidos aún por jugar.

James Lewis Parker dispara a portería en el partido en el Pitiu Rochel frente a Bidasoa. / Alex Domínguez

Enfrente, los alicantinos no tienen a un rival sencillo. El Bidasoa Irun es quinto con 32 puntos. Su posición actual significa ocupar el último clasificado de la liga para competición europea. A solo una victoria del segundo clasificado, cualquier punto de ahora hasta final de temporada podría valer varias posiciones para los vascos.

El conjunto dirigido por Álex Mozas lleva dos meses sin ganar en su feudo. Aun así, vienen de ganar al Logroño, segundo clasificado, como visitantes. En el partido de ida, los vascos se llevaron la victoria por la mínima, ganando 32-33 en el Pitiu Rochel. Para este encuentro, Mozas no podrá contar con Unai Barreto, hermano del jugador del Horneo, tras su rotura del ligamento cruzado hace un mes. Sin embargo, el técnico cuenta con una plantilla muy profunda. Entre ellos, destaca el nombre de Esteban Salinas. El chileno es el máximo goleador del equipo con 84 tantos y un 70% de acierto en el tiro. Con un porcentaje igual y solo cuatro goles menos, Gorka Nieto se erige como la alternativa ofensiva vasca. El central es, al mismo tiempo, el máximo asistente para Bidasoa.

Roi Sánchez podrá contar con todos sus jugadores. Entre ellos, Aarón Gutiérrez. El lateral regresó en la pasada jornada, frente a Granollers. El partido supone la vuelta a casa de Xabier Barreto. El irundarra salió del próximo rival en 2023 para recalar en Alicante. “Es muy especial volver. Artaleku es el pabellón donde crecí”, expresó el extremo en la previa del partido. El encuentro también cuenta con el aliciente de ser el primero de Javier Borragán tras ser nombrado MVP de la Liga Asobal en marzo.

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Si el Horneo regresa de Irun con la victoria, el objetivo de la salvación sería cuestión de tiempo. De perder también el Puente Genil, los alicantinos se colocarían a nueve del descenso con diez puntos por jugar. En ese caso, la próxima cita en el Pitiu Rochel, contra el Caserío Ciudad Real, permitiría celebrar la permanencia junto a los aficionados.