Mijatovic: "En Alicante siempre me hacéis sentir como en casa"

Jornada de madridismo la vivida este viernes en Alicante, con motivo de la inauguración de la sede de la 'Peña madridista de Alicante 7ª Copa de Europa'. Con la presencia del Predrag Mijatovic, cerca de 150 personas, la mayoría de ellos peñistas, han vivido una tarde agradable, con un especial recuerdo hacia aquella final entre el Real Madrid y la Juventus (1-0) de 1998, en la que un tanto del serbio permitió al club blanco volver a reinar en Europa tras 32 años de sequía.

El acto, con Mijatovic como principal reclamo de los aficionados, también contó con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y del concejal de Urbanismo, Antonio Peral, por parte del Ayuntamiento, además de representación institucional del Real Madrid con Óscar Miñambres, exfutbolista del club blanco y con un breve paso por el Hércules, de apenas siete días.

Pero entre los allí presentes, el hombre más feliz de la tarde fue Luis Medina, presidente de la organización, quien tras 28 años defendiendo la Peña madridista de Alicante cumplió un doble sueño: inaugurar una sede en la que compartir su pasión por el conjunto blanco y hacerlo con la presencia de Mijatovic, el hombre que posibilitó la Séptima y, con ello, le motivó a fundar la Peña hace casi tres décadas.

La presentación de la sede de la Peña Madridista de Alicante con Mijatovic, en imágenes / Héctor Fuentes

"Quienes me conocéis, sabéis que hoy se me cumple un sueño. Mi querida y amada ciudad de Alicante se une con mi querido Real Madrid. Y fruto de esta unión, podemos inaugurar esta sede de la 'Peña madridista de Alicante 7ª Copa de Europa', que es la única oficial que hay en toda la ciudad", afirmó con visible emoción Luis, con una imborrable sonrisa.

"Es un placer que nos acompañe, como testigo directo, el autor del gol que nos dio la ansiada séptima Copa de Europa. De que nos acompañe quien nos devolvió lo que por derecho nos corresponde, que es el cetro europeo después de 32 años de sequía. Diste el nombre a nuestra peña, que sepas que es un placer acogerte en la que siento que es y siempre será tu casa", se dirigió Luis a Mijatovic entre aplausos, antes de ceder la palabra al serbio.

Mijatovic, agradecido y "encantado" con Alicante

El héroe de La Séptima, antes de iniciar su discurso, recibió entre agradecimientos dos obsequios por parte de INFORMACIÓN: la portada del periódico que recorrió las calles de Alicante aquel 21 de mayo de 1998, tras la hazaña en Ámsterdam, y la crónica del partido en el que cambió la historia moderna del conjunto merengue.

"Muchísimas gracias a todos por recibirme así, es un verdadero placer. Para mí lleváis un nombre muy especial. La Séptima para mí significa mucho. Con ese gol tuve el placer de entrar en la historia del club más grande del mundo, es algo con lo que sueña cualquier jugador", comentó el serbio, ahora dirigente del Partizan de Belgrado.

Luis Barcala, Pedja Mijatovic, Luis Medina y Óscar Miñambres observan los obsequios de INFORMACIÓN. / Héctor Fuentes

El goleador de aquella final, tras agradecer la presencia a los alrededor de 150 peñistas desplazados desde varios puntos de la provincia, destacó el cariño que siente cada vez que pisa la ciudad de Alicante: "Yo ya soy un tío mayor… pero aquí siempre me seguís haciendo sentir especial. En esta ciudad siempre me siento como en casa. El olor de esta Comunidad Valenciana, sobre todo de esta ciudad, siempre me ha gustado. Estoy contentísimo de estar en esta sede, en una peña tan significativa para mí. Muchas gracias a todos, seguid apoyando a nuestro equipo y ¡Hala Madrid!".

Barcala, entre el madridismo y el herculanismo

El alcalde Luis Barcala, madridista confeso, no ocultó tener el corazón dividido a lo largo de la jornada entre su Real Madrid y el Hércules de Alicante. “Uno de los privilegios de un cargo como el mío es que puedes acercarte a las leyendas, estar cerca de la gente que ha hecho historia. A mí me pasa que hoy tengo el corazón dividido también con el Hércules… por lo que ¡Macho Hércules! y ¡Hala Madrid!”, exclamó Barcala, siendo acompañado más en el segundo cántico que en le primero.

“Pedja representa las temporadas del Madrid. Esas que, aunque todo parezca perdido, siempre dejan un hilo de esperanza", elogió el alcalde al exfutbolista del blanco. "Alicante es una ciudad que está muy vinculada al Madrid. Santiago Bernabéu estaba muy vinculado a Alicante y su relación con Rico Pérez hizo que aquel equipo pasara muchas pretemporadas en esta ciudad. Por eso en Alicante también hay hueco para el blanco”, explicó sobre su afición tanto por el Real Madrid como por el Hércules.

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Tras el acto, los allí presentes guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de José Emilio Santamaría, futbolista del Real Madrid durante nueve temporadas (1957-1966) y ganador de cuatro Copas de Europa con el club blanco; y descubrieron la placa de la peña para brindar por el estreno de la sede y por aquel gol de Mijatovic, mientras entonaban el Himno de La Décima.