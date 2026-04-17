Fallecimiento
Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial con récord de puntos anotados
EFE
Sao Paulo
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