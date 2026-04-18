Alicante rememora la Séptima del Real Madrid

Baño de madridismo y nostalgia en Alicante, con Pedja Mijatovic, héroe de la séptima Copa de Europa ganada por el club blanco, en 1998 y tras 32 años sin levantar el máximo trofeo continental, como protagonista principal. El montenegrino inauguró el viernes la peña madridista «7ª Copa de Europa» y fue homenajeado ayer, junto a la figura del expresidente Lorenzo Sanz, fallecido en 2020, por la peña «La quinta del Buitre» de Callosa de Segura, en un evento que reunió en el hotel Meliá a 600 madridistas.

En ambos actos ejerció de cicerone el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que no se cortó a la hora de desplegar madridismo en sus discursos. «Es un honor haber podido compartir charla con una leyenda y un orgullo recibir al Real Madrid en Alicante», dijo ayer. En la misma línea se mostró la noche anterior, en un emotivo acto en el local de la nueva peña, que contó también con la presencia de otro exmadridista como Óscar Miñambres y en el que los allí presentes recibieron el obsequio de INFORMACIÓN con la portada del periódico del día de la Séptima y el de la crónica del partido.

«En Alicante siempre me hacéis sentir como en casa», dijo Mijatovic el viernes. «Siempre me habéis transmitido mucho cariño», agregó, antes de emocionar con un recuerdo a Lorenzo Sanz, el presidente que le fichó y que ganó dos Copas de Europa (1998 y 2000) durante su mandato. «Él me fichó y la apuesta nos salió bien a todos. Era un padre y un hombre muy especial», enfatizó.

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Asistentes a la comida del homenaje a Mijatovic y Lorenzo Sanz. / Áxel Álvarez

Precisamente el hijo de Lorenzo, Fernando Sanz, acudió también al acto junto a su madre, María Luz Durán; encabezando una expedición que también contó con Francisco Moreno, presidente del Castilla en su día, y con Enrique Riquelme, tanto padre como hijo, reconocidos madridistas, que estuvieron presentes el 20 de mayo de 1998 en el Amsterdam Arena cuando Mijatovic hizo historia para el Real Madrid.