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Un correoso Horneo no puede con Nevado y el Bidasoa

El conjunto alicantino da la cara en Irún pero no consigue sumar puntos

Instante del duelo entre Bidasoa Irún y Horneo Alicante

Instante del duelo entre Bidasoa Irún y Horneo Alicante / B.I.

EFE

Un correoso Horneo Alicante no pudo con el Irudek Bidasoa Irun (38-35), que alargó su racha positiva de resultados, con un partido superlativo del internacional español Mario Nevado, máximo goleador con ocho tantos.

Los guipuzcoanos, que acumulan cuatro jornadas sin perder y empezó el partido conociendo el traspié del Torrelavega, que les permitía acceder a la cuarta plaza en caso de triunfo, salieron con una pegada sobresaliente y el internacional chileno Rodrigo Salinas en estado de gracia, para marcar territorio con el 9-4 que empezaba a poner contra las cuerdas a los alicantinos.

El equipo dirigido por Roi Sánchez, que quería hacer valer su estatus de revelación de la liga Asobal tras ganar al Granollers la semana anterior, tardó en encontrar su mejor versión. Esta llegó con el buen hacer del argentino Parker Lewis, aunque no evitó que su equipo sufriera más de lo esperado ante un equipo local que parecía ir con una marcha más.

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El Horneo Alicante mejoró con el paso de los minutos y se puso a dos goles a diez minutos del final (32-30) pero su empuje llegó hasta ahí porque el gol de Gorka Nieto y el cronómetro hicieron imposible la remontada de un bravo equipo alicantino, liderado en anotación por Xabier Barreto, con seis goles.

Ficha técnica

38 - Bidasoa-Irun: , Skrzyniarz, Leo Maciel- porteros- Xabi González (2), Piotr (4), Esteban Salinas (3), Nevado (8), Xabi Tuá (3), Dariel García (4), Furundarena, Valles (1), Jevtic (1), Mujika (1), Gorka Nieto (4, 1 de pen.), Cavero (2 de pen.), Rodrigo Salinas (5), Peciña.

35 - Horneo Alicante: Domenech (1), Hugo Mora- porteros- Montoya (2), Borragán (1), Borja Méndez (1), Ander Torriko (3), Teixeira (3), Augusto Moreno, Lautaro Robledo (4), Escobedo (5), Xabier Barreto (6, 4 de pen.), James Parker (4), Hamza Walid (1), Aarón Gutiérrez (4), Oliver, Dimitrievski.

Arbitraje: Albert Pérez y Daniel Toro. Tarjeta roja directa para Augusto Moreno (min. 40). Excluyeron además a Cavero, Jevtic (2), Nevado, Augusto Moreno, Dimitrievski, James Parker y Escobedo.

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